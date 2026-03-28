VPBank muốn thành ngân hàng đầu tiên vượt 100.000 tỷ vốn điều lệ

Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Thịnh Vượng (VPBank) vừa công bố trong tài liệu cổ đông diễn ra ngày 22/4, trong đó VPBank dự kiến chia thưởng cho cổ đông bằng cổ phiếu với tỷ lệ 26,04%.

Nếu việc phát hành thêm cổ phiếu được thông qua và diễn ra thành công, VPBank sẽ trở thành đơn vị đầu tiên có vốn trên 100.000 tỷ đồng. Hiện vốn điều lệ của nhà băng này đạt mức 79.339 tỷ đồng, xếp thứ ba trong ngành chỉ sau MB (80.550 tỷ đồng) và Vietcombank (83.557 tỷ đồng). Vốn chủ sở hữu của ngân hàng này đạt hơn 180.000 tỷ đồng, xếp thứ 2 toàn ngành, chỉ sau Vietcombank với 227.500 tỷ vốn chủ sở hữu.

Ngoài việc chia thưởng bằng cổ phiếu, VPBank sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, trong quý 2 hoặc quý 3 năm nay, tức họ có thể phải chi ra hơn 4.000 tỷ đồng cho việc này.

Việc phát hành thêm cổ phiếu giúp ngân hàng nâng cao năng lực tài chính, cải thiện tỷ lệ an toàn vốn (CAR), và mở rộng quy mô tín dụng mà không áp lực trả lãi như vay nợ. Tuy nhiên, nguồn cung cổ phần trên thị trường chứng khoán tăng lên có thể làm giá cổ phiếu giảm trong ngắn hạn.3

Trong năm 2026, VPBank tiếp tục đặt mục tiêu lợi nhuận tăng 35%, lên 41.323 tỷ đồng. Đây cũng là nhà băng đầu tiên lên kế hoạch lãi trên 40.000 tỷ đồng năm nay.

Để hoàn thành mục tiêu năm nay, lãnh đạo VPBank phân bổ nhiệm vụ cho từng đơn vị thành viên. Theo đó, lợi nhuận của ngân hàng mẹ dự kiến tăng 30%. VPBankS, OPES được giao lãi tăng trên 40%, còn chỉ tiêu này của FE Credit phấn đấu gấp đôi năm trước.

Năm 2025, VPBank ghi nhận 30.624 tỷ đồng lãi trước thuế, cao hơn 53% so với 2024. Tổng tài sản đạt 1,26 triệu tỷ đồng, tăng 36% trong một năm./.

