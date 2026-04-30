Chỉ số đồng USD neo ở mức cao nhất hai tuần

Đồng USD tiếp tục neo ở mức cao nhất trong hơn hai tuần vào ngày 30/4 tại thị trường châu Á, sau khi một số quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phát tín hiệu thắt chặt hơn nữa chính sách tiền tệ, đẩy lợi suất trái phiếu lên mức cao nhất một tháng. Trong khi đó, việc đồng yen Nhật suy yếu, trôi qua ngưỡng 160 yen/USD, đã làm gia tăng lo ngại về khả năng can thiệp của các nhà chức trách nước này.

Cụ thể, chỉ số đồng USD gần như đi ngang ở mức 98,852 trong phiên sáng 30/4, sau khi tăng 0,3% trong phiên trước đó, dao động gần mức cao nhất kể từ ngày 13/4.

Chủ tịch Fed Jerome Powell khép lại kỳ họp chính sách cuối cùng trong nhiệm kỳ 8 năm của ông với quyết định giữ nguyên lãi suất, giữa bối cảnh lo ngại lạm phát gia tăng.

Quyết định này được thông qua với tỷ lệ 8-4, mức chia rẽ lớn nhất kể từ năm 1992, khi có ba quan chức phản đối và cho rằng Fed không nên tiếp tục phát tín hiệu thiên về nới lỏng chính sách.

Sự chuyển hướng sang lập trường “diều hâu” đã đẩy lợi suất trái phiếu Mỹ tăng mạnh. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm - thường phản ánh kỳ vọng lãi suất - tăng lên 3,928%, trong khi lợi suất kỳ hạn 10 năm lên 4,421%, đều là mức cao nhất kể từ ngày 27/3.

Giới giao dịch hiện đã loại bỏ hoàn toàn khả năng Fed cắt giảm lãi suất trong năm nay. Thị trường thậm chí đang đặt cược 55% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 4/2027, tăng mạnh so với tỷ lệ dự đoán khoảng 20% trước khi có quyết sách mới nhất.

Ông Rodrigo Catril, chiến lược gia tiền tệ tại Ngân hàng Quốc gia Australia, nhận định sự thay đổi trong giọng điệu và những bất đồng nội bộ trong Fed là điểm đáng chú ý. Theo ông, một số nhà hoạch định chính sách bắt đầu lo ngại tác động lạm phát từ xung đột Iran đối với nền kinh tế, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến xu hướng nới lỏng mà Fed vẫn duy trì về mặt kỹ thuật.

Ông cũng cho biết đà tăng của giá dầu đang khiến thị trường thêm lo lắng, qua đó hỗ trợ đồng USD nhờ tâm lý né tránh rủi ro và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng cao.

Đồng euro đứng ở mức 1,1689 USD/euro, trong khi bảng Anh giao dịch ở 1,34877 USD/bảng, đều tăng khoảng 0,1% trong phiên sáng 30/4 tại thị trường châu Á.

Ngân hàng Trung ương Anh và Ngân hàng Trung ương châu Âu dự kiến sẽ họp chính sách trong ngày, với kỳ vọng thị trường đang nghiêng về khả năng cả hai ngân hàng này có thể sớm phải nâng lãi suất.

Trong khi đó, các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết xung đột giữa Mỹ và Iran vẫn rơi vào bế tắc, khiến thị trường căng thẳng. Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thảo luận với các công ty dầu mỏ về cách giảm thiểu tác động nếu Mỹ phong tỏa các cảng của Iran trong nhiều tháng.

Đồng đôla Australia (AUD) giao dịch ở mức 0,71285 USD/USD, còn đôla New Zealand (NZD) ở mức 0,58394 USD, đều tăng khoảng 0,2%.

Đáng chú ý, phiên này, đồng yen của Nhật Bản giảm 0,1% xuống 160,16 yen/USD, tiến gần các ngưỡng từng kích hoạt can thiệp của Chính phủ trước đây, bất chấp việc Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) phát tín hiệu sau cuộc họp chính sách hôm 28/4 rằng có thể nâng lãi suất trong những tháng tới.

Đồng yen đã mất hơn 2% giá trị kể từ khi xung đột Trung Đông bùng phát ngày 28/2. Các nhà đầu tư cũng đang nắm giữ vị thế bán khống đồng yen lớn nhất trong gần hai năm, với kỳ vọng rằng cả việc tăng lãi suất lẫn nguy cơ can thiệp đều khó có thể giúp đồng tiền này phục hồi.

Các nhà phân tích tại IG nhận định, dù tỷ giá đang tiến gần vùng có thể can thiệp, Bộ Tài chính Nhật Bản sẽ thận trọng, tránh hành động quá sớm trong bối cảnh nước này dễ tổn thương do phụ thuộc lớn vào nhập khẩu năng lượng, cũng như tình hình Trung Đông vẫn bế tắc./.

