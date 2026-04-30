Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ chấp thuận ứng cử viên Chủ tịch Fed

Trong cuộc bỏ phiếu mang tính thủ tục ngày 29/4, Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ đã đồng ý để ông Kevin Warsh, người được Tổng thống Donald Trump đề cử, thay thế ông Jerome Powell làm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) kế tiếp.

Cuộc bỏ phiếu này là rào cản cuối cùng ông Warsh phải vượt qua trước khi toàn thể Thượng viện tiến hành bỏ phiếu chính thức về việc phê chuẩn ông làm nhà lãnh đạo mới của Ngân hàng Trung ương Mỹ. Đa số chuyên gia dự đoán ông Warsh ủng hộ hạ lãi suất trong năm nay.

Chỉ vài tiếng trước đó, sau cuộc họp kéo dài 2 ngày của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) - cơ quan hoạch định chính sách của Fed, Ngân hàng Trung ương Mỹ đã công bố quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản trong biên độ 3,5-3,75%, lần thứ 3 liên tiếp trong năm nay và đúng như dự đoán của giới chuyên gia giữa lúc ông Powell sắp hết nhiệm kỳ chủ tịch.

Đây có thể là cuộc họp chính sách cuối cùng của ông Powell với tư cách là chủ tịch ngân hàng trung ương có ảnh hưởng lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, ông Powell vẫn có thể ở lại Fed sau khi hết nhiệm kỳ vào ngày 15/5 tới.

Trong buổi họp báo vào trưa 29/4, ông Powell xác nhận sẽ ở lại Fed trên cương vị thành viên hội đồng quản trị tới đầu năm 2028.

Các chủ tịch Fed vừa làm chủ tịch vừa làm thành viên hội đồng quản trị. Nhiệm kỳ chủ tịch của ông Powell kết thúc vào ngày 15/5 nhưng nhiệm kỳ thành viên hội đồng quản trị kéo dài tới tháng 1/2028./.

