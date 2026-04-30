ECB giữ nguyên lãi suất, cảnh báo rủi ro từ xung đột Trung Đông

Trong bối cảnh tăng trưởng trì trệ và lạm phát gia tăng, ECB quyết định giữ nguyên lãi suất, đồng thời cảnh báo tác động kéo dài từ xung đột Trung Đông lên nền kinh tế khu vực.

Lê Minh
Trụ sở Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ở Frankfurt, Đức. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tại cuộc họp kết thúc ngày 30/4, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã giữ nguyên lãi suất chủ chốt và cảnh báo rằng rủi ro đối với tăng trưởng và lạm phát đã gia tăng do xung đột tại Trung Đông.

Ngân hàng trung ương của 21 quốc gia sử dụng đồng euro giữ nguyên lãi suất tiền gửi chuẩn ở mức 2% đã được duy trì từ tháng 6/2025, còn lãi suất các hoạt động tái cấp vốn chính và cơ chế cho vay cận biên lần lượt giữ ở mức 2,15% và 2,4%.

Theo ECB, xung đột càng kéo dài và giá năng lượng càng duy trì ở mức cao, tác động tiêu cực đến lạm phát nói chung và nền kinh tế càng lớn. Xung đột đang đẩy lạm phát lên cao và gây áp lực lên lòng tin vào nền kinh tế, nhưng ECB vẫn đang có đủ các công cụ để ứng phó với những bất ổn hiện nay.

Số liệu do Cơ quan thống kê Liên minh châu Âu công bố ngày 30/4 cho thấy, nền kinh tế Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) gần như không tăng trưởng trong quý I/2026 và lạm phát tăng mạnh trong tháng 4/2026, trong bối cảnh giá năng lượng tăng vọt do xung đột tại Trung Đông.

Kinh tế khu vực chỉ tăng trưởng 0,1% trong quý đầu tiên của năm nay, giảm so với mức 0,2% trong những tháng cuối năm ngoái và chậm hơn so với dự báo của các nhà kinh tế.

Tuy nhiên, các nhà kinh tế cho rằng tăng trưởng kinh tế ở Eurozone yếu không phải do tác động từ xung đột tại Trung Đông.

Nhà kinh tế Nicola Nobile của công ty tư vấn Oxford Economics cho rằng số liệu GDP chủ yếu phản ánh sự sụt giảm mạnh ở Ireland và một số yếu tố theo mùa đối với khu vực. Những tác động tiêu cực của xung đột sẽ rõ rệt hơn trong quý 2 năm nay.

Điều đáng lo ngại hơn đối với các nhà hoạch định chính sách là lạm phát gia tăng nhanh chóng. Lạm phát tại khu vực này tăng vọt từ mức 2,6% trong tháng 3/2026 lên 3% trong tháng 4/2026, do giá năng lượng tăng mạnh và cao hơn đáng kể so với mục tiêu 2% mà Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đặt ra.

Giá năng lượng đã tăng 5,1% trong tháng 3/2026 và tăng vọt đến 10,9% trong tháng 4/2026, sau khi giảm 3,1% trong tháng 2/2026.

Ngân hàng trung ương Anh (BoE) cũng giữ nguyên lãi suất chuẩn ở mức 3,75% sau cuộc họp cùng ngày 30/4, nhưng phát tín hiệu rằng có thể cần phải tăng lãi suất nếu xung đột tại Trung Đông tiếp tục đẩy lạm phát lên cao.

BoE đồng thời cắt giảm dự báo tăng trưởng của Anh trong năm nay và năm tới, do cú sốc năng lượng toàn cầu gây áp lực lên nền kinh tế.

Ngân hàng này hiện ước tính tăng trưởng GDP sẽ đạt 0,7% hoặc 0,8% trong năm nay và 0,8% hoặc 1% vào năm 2027. Trước đó, mức tăng trưởng dự báo được đưa ra ở mức lần lượt là 0,9% và 1,5%./.

(TTXVN/Vietnam+)
#ECB #lãi suất #Xung đột Trung Đông #tăng trưởng #lạm phát #Eurozone #kinh tế Anh Đức
