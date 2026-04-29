Chi phí vay nợ của Anh đạt mức cao nhất trong 18 năm qua do giá dầu tăng

Chi phí vay nợ của Anh đang được giao dịch ở mức cao nhất kể từ năm 2008 do tác động từ sự gián đoạn nguồn cung dầu mỏ từ khu vực Trung Đông.

Sáng 29/4, lợi suất trái phiếu chính phủ Anh kỳ hạn 10 năm được giao dịch ở mức 5,06%. Đây là lần thứ ba lợi suất của loại trái phiếu này vượt mốc 5% sau khi xảy ra xung đột Iran và là mức cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.

Với mức lợi suất này, tổng chi phí cho lãi vay của chính phủ Anh trong năm tài chính hiện tại dự kiến sẽ là 111,2 tỷ bảng (150 tỷ USD), bằng 8,3% chi tiêu công.

Chi phí vay nợ của Anh tăng lên mức cao nhất trong 18 năm sau khi giá dầu thế giới tăng mạnh, trong đó mở đầu ngày 29/4 giá dầu Brent được giao dịch ở mức trên 111 USD một thùng. Giá dầu tăng đã tác động đến tâm lý thị trường, khiến các nhà đầu bán tháo nợ của Anh để tránh rủi ro từ nguy cơ lạm phát gia tăng.

Chi phí vay nợ của chính phủ Anh đã tăng mạnh nhất so với bất kỳ nền kinh tế phát triển nào khác trong hai tháng qua, với những biến động đặc biệt rõ rệt ở phần ngắn hạn của đường cong lợi suất, vốn bám sát theo diễn biến lãi suất.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Anh kỳ hạn 2 năm đã tăng hơn một điểm phần trăm kể từ đầu tháng Ba, khi các nhà giao dịch phải cắt giảm mạnh các dự đoán trước đó về số lần cắt giảm lãi suất của Ngân hàng trung ương Anh (BoE) trong năm nay.

Tuy nhiên, trong bối cảnh xung đột Iran có nguy cơ kéo dài sẽ có thêm những tác động tiêu cực đến triển vọng tăng trưởng và tài chính công của Anh, đợt bán tháo đã lan sang các trái phiếu dài hạn hơn của chính phủ Anh.

Các nhà phân tích cảnh báo rằng Anh đặc biệt dễ bị tổn thương trước cú sốc năng lượng do phụ thuộc vào nhập khẩu dầu khí và một thập kỷ lạm phát vượt mục tiêu, với chênh lệch lợi suất giữa Anh và Mỹ hiện ở mức 70 điểm cơ bản.

Chi phí vay nợ của chính phủ Anh đang tăng lên trước cuộc họp của BoE vào ngày 30/4, khi các nhà hoạch định chính sách tiền tệ sẽ quyết định liệu có giữ nguyên hay tăng lãi suất ở mức 3,75%.

Lo ngại về việc giá cả tăng cao đã làm dấy lên dự đoán rằng Ủy ban Chính sách Tiền tệ thuộc BoE sẽ tăng lãi suất trong năm nay. Thị trường dự đoán BoE sẽ tăng lãi suất hai lần vào các tháng Bảy và Chín trong năm nay, lên mức 4,25%./.

