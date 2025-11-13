Kinh tế Anh tăng trưởng thấp nhất kể từ cuối năm 2023

Sản lượng kinh tế tháng 9/2025 của Anh đã giảm 0,1% về mức 0% do tác động từ vụ tấn công mạng đối với nhà sản xuất ôtô Jaguar Land Rover (JLR).

Theo số liệu kinh tế mới nhất do Văn phòng Thống kê Quốc gia (ONS) công bố ngày 13/11, GDP của Anh trong tháng 9/2025 đã giảm 0,1% so với tháng trước.

Với số liệu cập nhật này, nền kinh tế Anh trong quý 3/2025 chỉ tăng trưởng 0,1%, đánh dấu sự chậm lại đáng kể so với mức tăng trưởng 0,3% được ghi nhận trong quý 2 và giảm mạnh so với mức tăng trưởng 0,7% trong quý đầu tiên của năm.

Tăng trưởng 0,1% trong quý 3 cũng thấp hơn dự báo trước đó của Ngân hàng trung ương Anh (BoE) là 0,2% và là mức tăng trưởng thấp nhất từ cuối năm 2023.

Nguyên nhân kéo giảm tăng trưởng GDP trong tháng 9 được cho là do vụ tấn công mạng nhắm vào nhà sản xuất ôtô JLR đã ảnh hưởng đến ngành sản xuất, khiến sản lượng ôtô, rơmoóc và sơmi rơmoóc giảm 28,6%, mức thấp nhất trong 73 năm.

Bên cạnh việc sụt giảm 0,8% sản lượng sản xuất do các dây chuyền sản xuất của JLR ngừng hoạt động, ONS cho biết tăng trưởng sản lượng dịch vụ trong quý 3 cũng chậm lại, xuống còn 0,2%, từ mức 0,4% của ba tháng trước đó và sản lượng khai khoáng cũng giảm 1,5%. ONS cũng chỉ ra sự suy giảm trong các hoạt động chuyên môn, khoa học và kỹ thuật là động lực của sự tăng trưởng yếu hơn này.

Những con số ảm đạm của nền kinh tế đang làm gia tăng kỳ vọng về việc BoE cắt giảm lãi suất trong cuộc họp sắp tới vào tháng 12, sau khi bốn trong số năm thành viên của Ủy ban Chính sách Tiền tệ (MPC) ủng hộ việc cắt giảm vào tuần trước.

Hiện tại, tỷ lệ đặt cược vào khả năng BoE cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 12 là 83%, tăng vọt từ khoảng 60% vào đầu tuần này. Trước khi công bố dữ liệu GDP, ngày 11/11 ONS đã đưa ra số liệu thị trường việc làm cho thấy tỷ lệ thất nghiệp đã tăng lên 5%, mức cao nhất trong bốn năm.

Số liệu chính thức mới nhất được công bố vào thời điểm Bộ trưởng Tài chính Rachel Reeves đang chuẩn bị kế hoạch Ngân sách mùa Thu 2025.

Dự kiến trong bản kế hoạch ngân sách sẽ được công bố vào ngày 26/11, chính phủ Anh sẽ đưa ra các điều chỉnh về thuế và chi tiêu công nhằm khôi phục tăng trưởng cho nền kinh tế./.

Kinh tế Anh tăng trưởng cao hơn dự kiến trong quý 2 Các lĩnh vực dịch vụ, xây dựng và sản xuất đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng trong quý 2/2025, với mức tăng trưởng trong tháng 6 đạt 0,4%, vượt mức 0,2% mà các nhà phân tích dự báo.