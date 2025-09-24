Tăng cường hợp tác kinh tế Việt Nam-Anh để thúc đẩy tăng trưởng bền vững

Với không gian phát triển mở rộng và trên cơ sở những thành tựu đã đạt được, quan hệ hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Vương quốc Anh sẽ ngày càng khởi sắc, nhất là trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng và tăng trưởng bền vững.

Đó là phát biểu của ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại Hội nghị tăng cường hợp tác kinh tế Vương quốc Anh-Việt Nam với chủ đề “Thúc đẩy tăng trưởng bền vững thông qua cơ chế tín dụng xuất khẩu, tăng cường thương mại song phương và hợp tác phát triển cơ sở hạ tầng”, do Ngân hàng Standard Chartered và Cơ quan hỗ trợ tín dụng xuất khẩu Anh quốc- UK Export Finance (UKEF) tổ chức chiều 24/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trên nền bức tranh hợp tác song phương tốt đẹp, Thành phố Hồ Chí Minh tự hào giữ vai trò nổi bật của kết quả đáng khích lệ trong hợp tác với Vương quốc Anh.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, kim ngạch thương mại Thành phố Hồ Chí Minh và Anh đạt hơn 390 triệu USD. Anh hiện là nhà đầu tư nước ngoài xếp thứ 11 của Thành phố với tổng vốn đầu tư hơn 1,1 tỷ USD.

Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang nhận được sự đồng hành, hỗ trợ tích cực từ Chính phủ, các tổ chức nghiên cứu và doanh nghiệp Anh trong việc nghiên cứu, triển khai Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Mạnh Cường bày tỏ mong muốn nhận được sự đồng hành từ UKEF cũng như các định chế tài chính của Anh trong việc hỗ trợ tín dụng, bảo hiểm cho các dự án lớn của Thành phố, đặc biệt trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng giao thông, y tế, năng lượng tái tạo và công nghệ cao.

Thành phố Hồ Chí Minh khuyến khích doanh nghiệp Anh tận dụng tối đa ưu đãi từ UKVFTA, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam phát triển sản phẩm đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, trách nhiệm xã hội và môi trường của thị trường Anh.

Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn Hiệp hội Doanh nghiệp Anh quốc tại Việt Nam tiếp tục đóng vai trò cầu nối giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước và Thành phố sẵn sàng phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối chuỗi cung ứng trong các lĩnh vực hai bên cùng có thế mạnh như dược phẩm, tài chính, công nghệ số và giáo dục…

Ông Matt Western, Nghị sỹ Quốc hội Anh, Đặc phái viên Thương mại của Chính phủ Anh tại Việt Nam, Thái Lan, Lào, Campuchia cho rằng, Việt Nam đang đạt được sự phát triển kinh tế ấn tượng trong năm 2025, với tốc độ tăng trưởng GDP đạt 7,5% trong nửa đầu năm, nhờ xuất khẩu mạnh mẽ, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng cao và chiến lược phát triển hạ tầng đồng bộ.

Hiện nay, bên cạnh những kết quả tích cực trong hợp tác thương mại giữa Anh quốc và Việt Nam thì lĩnh vực chuyển đổi xanh là điểm chung trong mục tiêu phát triển bền vững của Chính phủ hai nước và sẽ là cầu nối kinh tế vững chắc, tiên phong và hướng tới tương lai giữa hai nền kinh tế. Vương quốc Anh tự hào được đồng hành cùng chiến lược tăng trưởng xanh và mục tiêu phát thải ròng bằng 0 của Việt Nam.

Ông Matt Western cho biết, chương trình tài chính Vương quốc Anh dành cho Việt Nam thông qua UKEF sẵn sàng tài trợ cho các dự án lớn của Việt Nam; ưu tiên các dự án phù hợp với nguyên tắc về môi trường, xã hội và quản trị (ESG) và mong muốn hợp tác cùng các đối tác Việt Nam có chung tầm nhìn về phát triển năng lượng sạch, hạ tầng bền vững hay chuyển đổi số, để xây dựng một xã hội và thế giới bền vững hơn.

Tại Hội nghị, đại diện UKEF và Standard Chartered đã giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh của mình trong lĩnh vực cung cấp tín dụng tài chính cho các dự án phát triển bền vững; trao đổi cùng các chuyên gia tài chính, doanh nghiệp Anh và Việt Nam về tiềm năng, định hướng thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và kết nối nguồn vốn toàn cầu phục vụ cho các dự án phát triển bền vững, góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế Việt Nam và Vương quốc Anh ngày càng phát triển mạnh mẽ mang lại lợi ích cho mỗi nước./.

