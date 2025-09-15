Củng cố quan hệ tài chính, kinh doanh giữa Việt Nam và Vương quốc Anh

Hiệp hội Tài chính và Đầu tư Việt Nam tại Vương quốc Anh (VIFA) vừa tổ chức thành công sự kiện “Góc nhìn chuyên sâu tài chính 2025” (Financial Insights 2025) tại khu tài chính London, thủ đô London.

Sự kiện đã thu hút hơn 50 đại biểu, bao gồm các chuyên gia tài chính, nhà quản lý tài sản và cộng đồng doanh nhân người Việt tại Anh.

Financial Insights 2025 được tổ chức nhằm trao đổi kiến thức, cập nhật thông tin, thảo luận các xu hướng, cơ hội trong lĩnh vực tài chính, đầu tư và kinh doanh, đồng thời củng cố mối quan hệ tài chính, kinh doanh giữa Việt Nam và Vương quốc Anh.

Tại sự kiện, đại diện Phòng Thương mại Anh tại Việt Nam (BritCham Vietnam) đã giới thiệu Hội nghị Kinh doanh Việt Nam-Vương quốc Anh 2025, một sự kiện thường niên mới nhằm kết nối các doanh nghiệp Anh và Việt Nam.

Hội nghị sẽ tập trung vào 2 lĩnh vực trọng tâm là năng lượng tái tạo và phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình bao gồm những cuộc hội thảo chuyên sâu, tiệc gala và các hoạt động xúc tiến thương mại, tạo cơ hội cho doanh nghiệp hai nước thảo luận và hợp tác.

Trong bài phát biểu tại Financial Insights 2025, ông Matt Ryland - Giám đốc Điều hành BritCham Vietnam, nhấn mạnh vai trò của BritCham trong việc hỗ trợ hơn 240 tổ chức, chủ trì khoảng 70 sự kiện mỗi năm và duy trì 6 nhóm chuyên môn về giáo dục, dịch vụ tài chính, năng lượng, ESG (môi trường, xã hội và quản trị), công nghệ và thương mại.

BritCham hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Anh và Việt Nam, đóng góp vào các mục tiêu phát triển năng lượng tái tạo và tài chính quốc tế của Việt Nam. Ông Ryland giới thiệu Hội nghị Kinh doanh Việt Nam-Vương quốc Anh 2025 như một cột mốc quan trọng, mở ra cơ hội hợp tác, tài trợ và trao đổi tri thức giữa doanh nghiệp hai nước.

Tiếp đó, Văn phòng luật Birketts LLP cung cấp thông tin cập nhật về những thay đổi mới nhất trong luật lao động Anh. Phần trình bày này đặc biệt hữu ích cho các doanh nghiệp và nhà tuyển dụng gốc Việt tại Anh, giúp họ nắm bắt và tuân thủ các quy định pháp lý mới, đảm bảo hoạt động kinh doanh hiệu quả và hợp pháp.

Với cộng đồng doanh nhân người Việt tại Anh đông đảo và hoạt động trong nhiều ngành nghề, việc cung cấp thông tin pháp lý như vậy đóng vai trò hết sức quan trọng.

Nhiều doanh nhân đã tích cực đặt câu hỏi và trao đổi trực tiếp với các diễn giả về những vướng mắc cụ thể trong hoạt động kinh doanh, quản lý nhân sự và giao tiếp với chính quyền sở tại.

Những giải đáp chi tiết từ Birketts LLP đã giúp giải tỏa nhiều thắc mắc, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật và khả năng thích ứng với thị trường Anh - nơi yêu cầu cao về tính minh bạch và tuân thủ pháp luật.

Cuối cùng, Eastern Horizon Wealth Management - đơn vị được Ủy ban Quản lý Tài chính Anh (FCA) cấp phép và là đối tác của St. James’s Place, công ty quản lý tài sản hàng đầu tại Anh, đã chia sẻ các chiến lược tài chính thực tiễn. Phần thảo luận tập trung vào hoạch định tài chính và quản lý tài sản, chuẩn bị cho Ngân sách Mùa Thu 2025, mang lại những góc nhìn giá trị cho cá nhân và doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế biến động.

Bà Christine Lê, Chủ tịch VIFA, khẳng định sứ mệnh của Hiệp hội là làm cầu nối giữa cộng đồng chuyên gia và doanh nhân người Việt tại Anh với các đối tác tại Việt Nam. Bà nhấn mạnh: “Financial Insights 2025 không chỉ củng cố cộng đồng người Việt tại Anh mà còn tạo nền tảng cho hợp tác sâu rộng hơn trong lĩnh vực tài chính, kinh doanh và đầu tư giữa hai quốc gia."

Sự kiện ghi dấu ấn với sự tham gia của đại diện các hiệp hội chuyên ngành, phòng thương mại và cộng đồng doanh nghiệp người Việt, thể hiện vai trò năng động của VIFA trong tiến trình thúc đẩy đối thoại và hợp tác song phương.

Là tổ chức phi lợi nhuận ra mắt cuối tháng 6/2025 với khoảng 100 thành viên ban đầu - gồm các chuyên gia tài chính, quản lý tài sản, đầu tư, luật sư và doanh nghiệp công nghệ tài chính tại Anh, Việt Nam và một số quốc gia, VIFA hướng tới mục tiêu xây dựng hệ sinh thái hợp tác xuyên biên giới nhằm chia sẻ tri thức, kinh nghiệm và cơ hội trong lĩnh vực tài chính, đầu tư.

Với các nội dung thiết thực và sự tham gia của đông đảo của các chuyên gia và doanh nhân, Financial Insights 2025 không chỉ là diễn đàn trao đổi kiến thức, mà còn là bước tiến quan trọng trong việc kết nối và tăng cường kiến thức tài chính, pháp lý cho đội ngũ doanh nhân người Việt tại Anh, đồng thời hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững giữa Việt Nam và Vương quốc Anh, đặc biệt là trong các lĩnh vực tài chính, năng lượng tái tạo và thương mại quốc tế./.

