Kinh tế Anh tăng trưởng cao hơn dự kiến trong quý 2

Ngày 14/8, Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh (ONS) công bố báo cáo cho thấy tăng trưởng kinh tế của nước này trong quý 2/2025 đạt 0,3%, cao hơn 0,1% so với dự báo.

Tuy nhiên, con số này thấp hơn nhiều so với mức tăng 0,7% trong quý1, cho thấy những thách thức mà Bộ trưởng Tài chính Rachel Reeves phải đối mặt trong nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng và cải thiện tình hình tài chính công.

Số liệu của ONS cho biết các lĩnh vực dịch vụ, xây dựng và sản xuất đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng trong quý 2/2025, với mức tăng trưởng trong tháng 6 đạt 0,4%, vượt mức 0,2% mà các nhà phân tích dự báo.

Số liệu kinh tế được đưa ra sau khi các doanh nghiệp phải đối mặt với mức thuế cao hơn được áp dụng từ tháng 4 theo kế hoạch ngân sách công bố hồi tháng 10/2024 và những bất ổn liên quan đến chính sách thuế quan của Mỹ. Hoạt động của nền kinh tế trong quý 1/2025 được hỗ trợ bởi xuất khẩu sang Mỹ gia tăng trước khi mức thuế quan mới được áp dụng.

Bà Ruth Gregory, nhà kinh tế tại Capital Economics, nhận định kinh tế Anh khó có thể duy trì tốc độ tăng trưởng này trong quý 3 do tăng trưởng kinh tế toàn cầu yếu và các tác động toàn diện của đợt tăng thuế hồi tháng 4 đối với hoạt động đầu tư kinh doanh.

Trong khi đó, mặc dù thừa nhận các số liệu của quý 2/2025 là "tích cực," song Bộ trưởng Tài chính Reeves cho rằng vẫn còn nhiều việc phải làm để thúc đẩy nền kinh tế phục vụ người lao động.

Bà Reeves đang chuẩn bị cho kế hoạch ngân sách mùa Thu, mà theo các nhà kinh tế, sẽ phải tăng thuế hơn nữa để bù đắp lỗ hổng tài chính ước tính có thể vượt quá 20 tỷ bảng (27 tỷ USD).

Mức tăng trưởng kinh tế chậm chạp cho thấy tình thế khó khăn của Ủy ban chính sách tiền tệ (MPC) thuộc Ngân hàng trung ương Anh (MPC) khi cân nhắc thời điểm giảm lãi suất tiếp theo.

MPC đã giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm xuống còn 4% trong tháng 8, nhưng dự báo lạm phát tăng khiến kỳ vọng giảm thêm lãi suất trong năm nay giảm.

Sau khi dữ liệu kinh tế trên được công bố, đồng bảng Anh đã nhích lên mức 1 bảng Anh đổi được 1,357 USD./.

Nền kinh tế Anh tăng trưởng "mạnh hơn dự kiến" trong quý 1 năm 2025 Bộ trưởng Tài chính Anh nhận định: “Các số liệu mới nhất cho thấy sức mạnh và tiềm năng của nền kinh tế Anh. Trong quý 1 năm 2025, kinh tế Anh tăng trưởng nhanh hơn Mỹ, Canada, Pháp, Italy và Đức.”