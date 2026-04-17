Kỳ vọng hòa bình Trung Đông tiếp sức đà tăng của Phố Wall

Chứng khoán Phố Wall tiếp tục đà tăng và xác lập các kỷ lục mới trong phiên 16/4, sau những bình luận lạc quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump về tiến trình đàm phán với Iran.

Bất chấp thực tế giá dầu thô vẫn đi lên, tâm lý tin tưởng vào một kết quả tích cực cho cuộc xung đột tại Trung Đông đã thúc đẩy các chỉ số chính bứt phá.

Kết thúc phiên giao dịch tại New York, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,2% lên 48.578,72 điểm. Chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite cùng xác lập kỷ lục mới khi lần lượt tăng 0,3% lên 7.041,28 điểm và 0,4% lên 24.102,70 điểm.

Tại châu Âu, chỉ số FTSE 100 tại London (Anh) nhích 0,3% lên 10.589,99 điểm, còn chỉ số DAX tại Frankfurt (Đức) tăng 0,4% lên 24.154,47 điểm. Trong khi đó, chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) giảm nhẹ 0,1% xuống 8.262,70 điểm.

Yếu tố chính chi phối tâm lý thị trường là những thông tin đa phần tích cực về triển vọng Trung Đông. Tổng thống Donald Trump khẳng định Mỹ và Iran đang ở rất gần một thỏa thuận hòa bình, mở ra triển vọng nối lại hoạt động tại eo biển Hormuz - cửa ngõ luân chuyển khoảng 1/5 lượng dầu thô và khí hóa lỏng toàn cầu.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, phía Tehran đã đồng ý với hầu hết các điều khoản.

Tuy nhiên, sự thận trọng vẫn hiện hữu khi Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đưa ra quan điểm cứng rắn, cảnh báo về các biện pháp phong tỏa và không kích vào hạ tầng năng lượng nếu Iran có những lựa chọn không phù hợp.

Giới phân tích cho rằng dù hiện tại vẫn chưa có những kết quả cụ thể, nhưng các thông tin phát đi từ Nhà Trắng đang mang tính xây dựng cao.

Đà tăng trưởng của chứng khoán cũng cho thấy xu hướng đón đầu một thỏa thuận chính thức giữa Mỹ và Iran, yếu tố vốn được dự báo sẽ còn đẩy các chỉ số chứng khoán lên cao hơn nữa.

Dù vậy, các chuyên gia cũng lưu ý rằng sự thiếu đồng nhất trong các thông điệp ngoại giao từ cả hai phía khiến thị trường khó có thể dự đoán chính xác thời điểm cuộc xung đột này thực sự kết thúc.

Tại thị trường Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch ngày 16/4, VN-Index tăng 19,18 điểm (1,07%), lên 1.819,83 điểm, trong khi chỉ số HNX-Index tăng 3,77 điểm (1,49%), lên 252,72 điểm../.

