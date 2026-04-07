VN-Index tăng nhẹ, thị trường thận trọng trước kỳ rà soát của FTSE Russell

Sau ba phiên giảm liên tiếp, thị trường chứng khoán Việt Nam đã lấy lại sắc xanh mong manh trong phiên giao dịch ngày 7/4, song thanh khoản suy giảm cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn thận trọng trước các yếu tố bất định.

Thị trường bước vào phiên 7/4 với tâm lý dè dặt lan rộng. Không chỉ tại Việt Nam, nhiều thị trường chứng khoán châu Á cũng dao động trong biên độ hẹp khi nhà đầu tư hạn chế giải ngân.

Nguyên nhân chính đến từ căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, đặc biệt liên quan đến hạn chót Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra đối với Iran về việc mở lại tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz. Rủi ro leo thang xung đột khiến dòng vốn quốc tế ưu tiên bảo toàn tài sản.

Song song đó, thị trường trong nước chờ kết quả rà soát giữa kỳ của tổ chức xếp hạng FTSE Russell, yếu tố khiến dòng tiền lớn tạm thời đứng ngoài quan sát.

Dưới áp lực tâm lý phòng thủ, VN-Index phần lớn thời gian giao dịch dưới mốc tham chiếu và có thời điểm lùi về 1.665,36 điểm. Trước đó, thị trường đã giảm ba phiên liên tiếp: ngày 2/4 giảm 8,11 điểm, ngày 3/4 giảm 10,78 điểm và ngày 6/4 giảm 9,05 điểm.

Lực cầu bắt đáy xuất hiện trong những phút cuối giúp chỉ số đảo chiều. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 2,55 điểm lên 1.677,54 điểm. HNX-Index tăng 1,67 điểm lên 246,70 điểm, UPCOM-Index tăng 0,2 điểm lên 125,63 điểm.

Thanh khoản là điểm trừ khi sụt giảm mạnh. Tổng khối lượng giao dịch trên HOSE đạt hơn 608,7 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị 14.980,6 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với mức bình quân trên 20.000 tỷ đồng mỗi phiên trước đó.

Trong bối cảnh dòng tiền yếu, rổ VN30 đóng vai trò nâng đỡ khi tăng 4,71 điểm lên 1.840,96 điểm. Một số mã tăng đáng chú ý gồm LPB tăng 4,1%, DGC tăng 2,3%, SSI tăng 2,0%, VPB tăng 1,8% và VIC tăng 1,3%. Ở chiều ngược lại, HDB giảm 2,0%, VHM giảm 1,7%, GAS giảm 1,5% và TCB giảm 1,2%.

Nhóm cổ phiếu chứng khoán trở thành điểm sáng khi đón đầu kỳ vọng nâng hạng thị trường. Nhiều mã tăng mạnh như VIX tăng trần 6,9%, FTS tăng 5,8%, SHS tăng 4,2% và BSI tăng 3,4%. Trong khi đó, các nhóm bất động sản và dầu khí phân hóa, chủ yếu dao động quanh tham chiếu.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng khoảng 781 tỷ đồng. Trên HOSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 825 tỷ đồng; trong khi mua ròng 42 tỷ đồng trên HNX và khoảng 2 tỷ đồng trên UPCOM. Hoạt động bán ròng tập trung vào các mã ngân hàng và chứng khoán như TCB, MBB, HDB, ACB, SSI, trong khi mua ròng VIC, DGC và một số cổ phiếu khác.

Đây là kỳ đánh giá giữa kỳ của FTSE Russell, sau khi tổ chức này công bố nâng hạng chứng khoán Việt Nam vào tháng 10/2025, dự kiến có hiệu lực từ ngày 21/9/2026 - dấu mốc quan trọng đưa Việt Nam vào nhóm các thị trường mới nổi như Trung Quốc, Ấn Độ và Indonesia./.

