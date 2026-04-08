Chứng khoán châu Á tăng mạnh sau thông tin từ Trung Đông

Trong phiên giao dịch ngày 8/4, thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt tăng mạnh sau khi Mỹ và Iran đạt thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần.

Thông tin này đã khiến giá dầu lao dốc, đồng thời thổi bùng tâm lý lạc quan trên các sàn chứng khoán.

Tại châu Á, chỉ số Nikkei 225 của Tokyo tăng 5,4% lên 56.308,42 điểm. Chỉ số Hang Seng của thị trường Hong Kong (Trung Quốc) tăng 3,1% lên 25.893,02 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite của sàn giao dịch Thượng Hải tăng 2,7% lên 3.995,00 điểm. Các thị trường khác như Seoul, Mumbai, Sydney, Bangkok, Manila, Jakarta, Singapore và Wellington cũng ghi nhận mức tăng mạnh.

Giới phân tích cho rằng phản ứng tích cực này cho thấy sự lạc quan của nhà đầu tư về khả năng đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài và ổn định.

Chuyên gia Michael Brown từ Pepperstone cho rằng các đề xuất đã được trao đổi sẽ là nền tảng vững chắc cho một thỏa thuận bền vững, giúp loại bỏ những rủi ro leo thang trong ngắn hạn.

Trong khi đó, chuyên gia Stephen Innes từ SPI Asset Management nhấn mạnh rằng thỏa thuận này mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với châu Á, vì giá dầu giảm sẽ làm giảm bớt áp lực chi phí năng lượng, từ đó cải thiện niềm tin của nhà đầu tư trong khu vực.

Ngoài chứng khoán, thị trường tiền tệ và hàng hóa cũng phản ứng mạnh. Đồng USD - vốn giữ tài sản an toàn trong thời gian xung đột - đã sụt giảm, trong khi đồng yen, euro và bảng Anh đều tăng. Bitcoin cũng phục hồi khi nhà đầu tư tìm kiếm kênh đầu tư thay thế.

Nhìn chung, thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đã mang lại sự phấn khởi cho thị trường toàn cầu, đặc biệt là châu Á, nơi chịu ảnh hưởng trực tiếp từ chi phí năng lượng cao. Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn cảnh báo rằng nhiều điều kiện cần phải được giải quyết trước khi có thể đạt được sự ổn định lâu dài.

Tại Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch ngày 8/4, chỉ số VN-Index tăng mạnh 79,01 điểm (4,71%) lên 1.756,55 điểm, HNX-Index tăng 6,62 điểm (2,68%) lên 253,32 điểm./.

Chứng khoán ngày 8/4: Dòng tiền lớn nhập cuộc, VN-Index vượt mốc 1.750 điểm Kết thúc phiên giao dịch ngày 8/4, VN-Index tăng 79 điểm lên 1.756,55 điểm, khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt hơn 1,12 tỷ cổ phiếu, tương ứng giá trị trên 30.400 tỷ đồng.