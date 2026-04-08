Tháng Ba, Kho bạc Nhà nước huy động 19.560 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ qua đấu thầu

Ngày 8/4, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông tin trong tháng Ba, Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công 19.560 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ qua đấu thầu tại HNX, nâng tổng giá trị lũy kế từ đầu năm lên 80.101 tỷ đồng.

Kết quả này tương ứng với việc hoàn thành 73% kế hoạch phát hành của quý 1 và đạt 16% chỉ tiêu huy động cả năm 2026 theo lộ trình đề ra.

Cụ thể, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức tổng cộng 16 đợt đấu thầu trong tháng này với sự tham gia của các kỳ hạn đa dạng, bao gồm 5 năm, 7 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm và 30 năm. Tuy nhiên, kết quả thực tế cho thấy dòng tiền tập trung chủ yếu vào ba kỳ hạn chính là 5 năm, 10 năm và 15 năm.

Bên cạnh đó, thị trường sơ cấp ghi nhận xu hướng tăng nhẹ của lãi suất trúng thầu với mức tăng dao động từ 2 đến 10 điểm cơ bản so với phiên trúng thầu cuối cùng của tháng Hai.

Cụ thể, tại phiên giao dịch cuối tháng Ba, lãi suất trúng thầu của kỳ hạn 5 năm được ghi nhận ở mức 3,6%/năm, kỳ hạn 10 năm là 4,11%/năm và kỳ hạn 15 năm đạt 4,2%/năm.

Song song với hoạt động sơ cấp, thị trường thứ cấp cũng ghi nhận những chuyển động tích cực về cả quy mô lẫn tính thanh khoản. Tính đến thời điểm cuối tháng, tổng giá trị niêm yết trái phiếu Chính phủ đạt 2.622.179 tỷ đồng, tăng trưởng 0,75% so với tháng trước đó. Thanh khoản thị trường có sự bứt phá khi giá trị giao dịch bình quân đạt 17.129 tỷ đồng/phiên, ghi nhận mức tăng 14,91% so với tháng Hai.

Trong cơ cấu giao dịch, phương thức giao dịch thông thường (Outright) tiếp tục đóng vai trò chủ đạo với tỷ trọng chiếm 73,79% tổng giá trị toàn thị trường, hình thức giao dịch mua bán lại (Repos) chiếm 26,21% còn lại.

Đối với phân khúc nhà đầu tư nước ngoài, khối này duy trì sự hiện diện ổn định với giá trị giao dịch chiếm 5,03% tổng quy mô giao dịch toàn thị trường. Trong đó, các nhà đầu tư ngoại đã thực hiện mua ròng với giá trị 33 tỷ đồng trong tháng./.

