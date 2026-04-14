Chứng khoán châu Á đồng loạt tăng trước kỳ vọng thỏa thuận hòa bình Trung Đông

Trong phiên 14/4, thị trường chứng khoán toàn cầu đồng loạt tăng điểm, nhờ kỳ vọng về một thỏa thuận giúp chấm dứt xung đột tại Trung Đông và mở cửa trở lại eo biển Hormuz.

Tâm lý lạc quan bao trùm thị trường sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ Iran đã chủ động liên lạc để tìm kiếm thỏa thuận, bất chấp việc Mỹ vừa kích hoạt lệnh phong tỏa hải quân quanh các cảng của Iran.

Tại thị trường Tokyo (Nhật Bản), chỉ số Nikkei 225 tăng 2,4% lên 57.877,39 điểm.

Tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 1,0%, lên 25.908,56 điểm, chỉ số Shanghai Composite trên sàn Thượng Hải tăng 1,0% lên 4.026,63 điểm.

Chứng khoán Tokyo (Nhật Bản) và Seoul (Hàn Quốc) dẫn đầu đà tăng nhờ dòng tiền quay trở lại các cổ phiếu công nghệ liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI). Tại vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc), mức tăng 2,4% đã đẩy chỉ số TAIEX lên mức cao kỷ lục mới.

Các thị trường Sydney, Singapore và Jakarta đều ghi nhận mức tăng tích cực. Hòa chung xu hướng, các sàn chứng khoán tại London, Frankfurt và Paris (châu Âu) cũng đồng loạt đi lên.

Trước đó, các cuộc đàm phán hòa bình diễn ra cuối tuần qua tại Pakistan đã khép lại mà không đạt được thỏa thuận chính thức. Tuy nhiên, giới đầu tư vẫn nhìn thấy tín hiệu tích cực khi hai bên tìm được một số tiếng nói chung, đặc biệt khi phía Iran khẳng định có thời điểm họ đã tiến "rất gần" đến một thỏa thuận.

Theo ông Stephen Innes, chuyên gia tại SPI Asset Management, đà tăng của thị trường bắt nguồn từ niềm tin vào các nỗ lực ngoại giao. Việc duy trì mở cửa đàm phán tại Pakistan đủ để trấn an thị trường.

Dù vậy, tình hình thực địa vẫn tiềm ẩn rủi ro. Trên mạng xã hội, Tổng thống Trump cảnh báo lực lượng Mỹ sẽ "tiêu diệt ngay lập tức" bất kỳ "tàu tấn công nhanh" nào còn sót lại của Iran nếu các tàu này tiếp cận khu vực phong tỏa. Ông Trump cho biết đã có 34 tàu di chuyển qua Eo biển Hormuz trong ngày 12/4, mức cao nhất kể từ khi xung đột bùng phát vào ngày 28/2.

Tại Việt Nam, chỉ số VN-Index tăng 16,69 điểm (0,95%) lên 1.775,65 điểm, chỉ số HNX-Index tăng 0,75 điểm (0,30%) lên 252,41 điểm./.

