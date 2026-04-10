Phố Wall tăng điểm khi các cuộc đàm phán hòa bình tại Trung Đông tiếp diễn

Chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 9/4, khi các cuộc đàm phán nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột kéo dài sáu tuần tại Trung Đông tiếp tục diễn ra, giúp xoa dịu lo ngại về thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran.

Cả ba chỉ số chính của Phố Wall đều đi lên, phục hồi từ nhịp giảm trước đó trong bối cảnh Israel tìm kiếm đối thoại với Liban.

Kết thúc phiên này, chỉ số Dow Jones tăng 275,88 điểm, tương đương 0,58%, lên 48.185,80 điểm. S&P 500 tăng 41,85 điểm, tương đương 0,62%, lên 6.824,66 điểm, trong khi Nasdaq Composite tăng 187,42 điểm, tương đương 0,83%, lên 22.822,42 điểm.

Trong số 11 nhóm ngành chính của S&P 500, cổ phiếu năng lượng giảm mạnh nhất, trong khi nhóm hàng tiêu dùng không thiết yếu ghi nhận mức tăng lớn nhất.

Nhóm cổ phiếu tiêu dùng không thiết yếu được hỗ trợ sau khi Giám đốc điều hành Amazon, ông Andy Jassy, cho biết các dịch vụ trí tuệ nhân tạo của công ty trong mảng điện toán đám mây đang tạo ra doanh thu thường niên hơn 15 tỷ USD.

Cổ phiếu Amazon tăng 5,6%. Nhóm cổ phiếu phần mềm giảm 2,2%, trong khi ngành bán lẻ và chip bán dẫn lần lượt ghi nhận mức tăng 4,1% và 2,1%.

Ông Oliver Pursche, Phó Chủ tịch cấp cao tại Wealthspire Advisors ở New York, nhận định rằng ngày càng có nhiều quan điểm cho rằng chính quyền Mỹ “nói nhiều hơn làm,” sẵn sàng đưa ra những tuyên bố mạnh mẽ về nguy cơ hủy diệt toàn cầu. Theo ông, từ góc độ nhà đầu tư, cần cân nhắc liệu nên bỏ qua những yếu tố này hay chốt lời và đứng ngoài thị trường trong hai năm tới.

Chỉ số biến động thị trường CBOE (VIX), còn được gọi là “thước đo nỗi sợ hãi” của Phố Wall, giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi chiến sự bùng phát.

Cùng ngày, Bộ Thương mại Mỹ công bố các báo cáo về tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE), cho thấy nền kinh tế tăng trưởng chậm hơn dự kiến trong quý 4/2025, trong khi áp lực giá cả vẫn ở mức cao.

Biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho thấy các nhà hoạch định chính sách ngày càng cân nhắc khả năng tăng lãi suất nhằm đối phó với áp lực lạm phát nếu xung đột với Iran kéo dài.

Tại Việt Nam, kết thúc phiên 9/4, chỉ số VN-Index giảm 19,87 điểm, hay 1,13%, xuống 1.736,68 điểm, còn chỉ số HNX-Index giảm 2,34 điểm, hay 0,92%, xuống 250,98 điểm./.

