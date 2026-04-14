VN-Index tăng gần 17 điểm nhờ lực kéo từ nhóm thép và cổ phiếu trụ

VN-Index tăng gần 17 điểm phiên 14/4 nhờ sức kéo mạnh từ bộ đôi VIC, VHM và sự bứt phá của nhóm thép.

Khối ngoại mua ròng nhẹ trong khi dầu khí giảm.

Kết phiên 14/4, VN-Index dừng ở mức 1.775, 65. HNX-Index tăng gần 1 điểm lên 252,41. Đà tăng từ các cổ phiếu lớn đã kéo chỉ số tăng mạnh phiên hôm nay.

Độ rộng thị trường phiên hôm nay nghiêng về phía phe mua với gần 400 cổ phiếu tăng và hơn 310 mã giảm. Ở các nhóm ngành, loạt cổ phiếu trụ tăng mạnh đã tạo lực kéo mạnh cho thị trường.

Ở nhóm bất động sản, VHM, VIC tăng mạnh kéo chỉ số lên cao. Hai mã này đóng góp tới gần 15 điểm tăng cho VN-Index.

Nhóm tiêu dùng cũng có hàng loạt cổ phiếu tăng mạnh như HAG, BAF, DBC… Động lực tăng cũng phần nào đến từ nhóm cổ phiếu tài chính. SHB, TCB, HCM, SSI, VPB, VIX, VCB, VND… tăng nhẹ trong phiên hôm nay.

Một điểm nhấn trong phiên hôm nay là đà tăng mạnh của nhóm cổ phiếu thép. HSG, NKG tăng trần trong phiên hôm nay. HPG cũng tăng tới 3%.

Ngược chiều thị trường, cổ phiếu dầu khí có một phiên tiêu cực. BSR, PVD, PVS, PLX, PVT, OIL, PVC… chìm trong sắc đỏ

Thanh khoản thị trường tiếp tục duy trì ở mức khá. Giá trị giao dịch toàn thị trường hôm nay ở mức 25.600 tỷ đồng. Khối ngoại mua ròng gần 200 tỷ đồng, tập trung ở VIC, HPG, MBB.

Ngược chiều FPT bị bán ròng mạnh nhất hơn 190 tỷ đồng.

Nhìn chung, thị trường phiên 14/4 đã thể hiện sức mạnh đáng kể khi VN-Index bứt phá gần 17 điểm nhờ sự cộng hưởng từ nhóm cổ phiếu trụ và nhóm thép.

Dù nhóm dầu khí diễn biến tiêu cực, nhưng dòng tiền lan tỏa tốt cùng động thái mua ròng của khối ngoại là tín hiệu tích cực cho tâm lý nhà đầu tư trong những phiên giao dịch tới./.

