Nhà đầu tư tránh bị lôi kéo từ thông tin phân tích thiếu kiểm chứng trên mạng

Theo ghi nhận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, hiện nay trên các nền tảng mạng xã hội đang xuất hiện phổ biến tình trạng một số tổ chức và cá nhân tự thực hiện các bài phân tích thị trường chứng khoán, đánh giá kỹ thuật qua các chỉ báo, từ đó đưa ra các khuyến nghị trực tiếp liên quan đến việc mua, bán hoặc nắm giữ các mã cổ phiếu cho công chúng.

Qua công tác rà soát, cơ quan quản lý xác định các chủ thể này không phải là công ty chứng khoán hay công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán đồng thời không được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép thực hiện nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán và không hoạt động trong phạm vi ủy quyền của bất kỳ định chế tài chính hợp pháp nào. Theo quy định tại khoản 4 Điều 12 Luật Chứng khoán, các hành vi thực hiện hoạt động kinh doanh hoặc cung cấp dịch vụ chứng khoán khi chưa được cấp giấy phép là hành vi bị nghiêm cấm tuyệt đối.

Ủy ban Chứng khoán cho biết căn cứ vào kết quả giám sát và phối hợp chặt chẽ với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Ủy ban đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Đầu tư ITP. Cụ thể, doanh nghiệp này đã có hành vi đăng tải trên website các báo cáo phân tích mã cổ phiếu, nhận định tình trạng hoạt động của doanh nghiệp và đưa ra khuyến nghị giao dịch cho khách hàng khi chưa có giấy phép tư vấn đầu tư chứng khoán theo quy định. Bên cạnh hình thức xử phạt hành chính, cơ quan quản lý cũng áp dụng các biện pháp an ninh, an toàn thị trường bằng việc cấm Công ty Cổ phần Đầu tư ITP thực hiện một số hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán nhằm đảm bảo tính minh bạch và bảo vệ kỷ cương thị trường.

Để bảo vệ quyền lợi và tài sản cá nhân, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khuyến cáo các nhà đầu tư cần đặc biệt cẩn trọng khi tiếp nhận và tham gia đầu tư theo các nguồn thông tin trên không gian mạng, tuyệt đối tránh bị lôi kéo vào các hội nhóm thiếu kiểm chứng trên mạng xã hội. Việc tin tưởng và làm theo các báo cáo phân tích từ những tổ chức không có chuyên môn được cấp phép tiềm ẩn nhiều rủi ro gây thiệt hại kinh tế lớn và làm mất ổn định thị trường. Ủy ban Chứng khoán cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng để giám sát chặt chẽ và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi đưa ra báo cáo phân tích và khuyến nghị đầu tư trái phép, góp phần xây dựng môi trường đầu tư chứng khoán an toàn và lành mạnh cho mọi thành viên tham gia./.

