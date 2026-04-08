FTSE Russell công bố lộ trình nâng hạng: VN-Index “bứt tốc” tăng gần 59 điểm

Ngay từ những phút mở cửa phiên giao dịch (ngày 8/4), sắc xanh đã nhanh chóng chiếm vị thế áp đảo trên bảng điện tử, phản ánh tâm lý hưng phấn cao độ của giới đầu tư.

Thông tin tổ chức xếp hạng quốc tế FTSE Russell chính thức công bố lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên thị trường mới nổi đã góp phần tạo nên đà bứt phá mạnh mẽ này.

Điểm tựa từ lộ trình nâng hạng

Tính đến thời điểm tạm đóng cửa trong đợt sáng, toàn thị trường ghi nhận số lượng 569 mã tăng giá, hoàn toàn lấn lướt so với 131 mã giảm. Chỉ số VN-Index cho thấy tốc độ bứt phá ngoạn mục khi tích lũy thêm tới 58,66 điểm, tương đương mức tăng 3,5%, đưa chỉ số lên mốc 1.736,20 điểm. Cùng chung nhịp đập khởi sắc, chỉ số HNX-Index cũng tăng 5,1 điểm, hiện đứng ở mức 251,8 điểm.

Thanh khoản toàn thị trường đạt mức cao với hơn 773 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, tương ứng với tổng giá trị giao dịch đạt 19.163 tỷ đồng. Những con số này cho thấy dòng tiền đang quay trở lại và sự hồi phục mang tính lan tỏa rộng khắp các ngành nghề.

Dẫn đầu đà tăng trưởng về giá trị vốn hóa là nhóm bất động sản với mức tăng 5,35%. Theo sau là các nhóm ngành phần mềm, dịch vụ tài chính với biên độ tăng dao động trên 4%. Điểm sáng đáng chú ý là sự đổi chiều của khối ngoại khi các nhà đầu tư quốc tế đã quay trở lại mua ròng với giá trị 166 tỷ đồng, thay cho chuỗi bán ròng kéo dài trước đó.

Theo các chuyên gia phân tích, thông tin tích cực trong phiên sáng nay là kết quả của một quá trình chuẩn bị lâu dài về mặt hạ tầng và chính sách. Việc FTSE Russell đánh giá thị trường Việt Nam có những tiến bộ đáng kể và đưa vào các chỉ số chứng khoán toàn cầu theo lộ trình bắt đầu từ tháng 9/2026 được xem là một cột mốc lịch sử.

Phân tích về động lực này, ông Phạm Tuyến, Giám đốc môi giới Công ty Chứng khoán KIS Việt Nam, cho rằng việc thị trường chứng khoán trong nước tiếp tục được theo dõi và công bố lộ trình nâng hạng lên thị trường mới nổi là một thông tin mang tính bước ngoặt.

Theo ông Tuyến, đây chính là điểm tựa lớn nhất giúp ổn định tâm lý giới đầu tư đồng thời giúp áp lực bán ròng của khối ngoại chậm lại, thậm chí kích hoạt dòng tiền ngoại quay ngược trở lại mua ròng.

"Thông tin nâng hạng bắt đầu từ tháng 9/2026 là minh chứng cho sự nỗ lực rất lớn của các cơ quan quản lý (như Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước), dưới sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ," ông Tuyến nhận định.

Ông Tuyến chỉ ra sự hưng phấn này đã kích thích dòng tiền đổ mạnh vào các nhóm cổ phiếu đã giảm sâu trong giai đoạn vừa qua, như ngân hàng, chứng khoán và đặc biệt là các mã cổ phiếu trụ cột trong rổ VN30.

Thực tế trên bảng điện tử cho thấy các mã cổ phiếu lớn, như VIC đóng vai trò "đầu tàu" khi đóng góp tới 14,54 điểm vào đà tăng chung. Những "công thần" khác như VHM, VBC, TCB, BID cũng thể hiện sức mạnh vượt trội khi tổng cộng đóng góp trên 13 điểm cho chỉ số, tạo ra một bệ đỡ vững chắc cho tâm lý thị trường.

Dòng tiền cũng tìm đến các mã cổ phiếu có tính dẫn dắt như SSI, SHS, VIX, MBB, CTG và VCB. Đặc biệt, cổ phiếu HPG ghi nhận sự thu hút tiền vào rất chủ động, trong khi MSN, MWG cũng duy trì mức tăng trưởng tốt, giúp VN-Index giữ vững biên độ tăng gần 3%.

Bên cạnh yếu tố nội tại, bối cảnh quốc tế cũng đang ủng hộ đà hồi phục của thị trường. Việc Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận gia hạn ngưng bắn trong hai tuần đã tháo gỡ đáng kể áp lực tâm lý cho các nhà đầu tư toàn cầu. Sự hạ nhiệt của căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông không chỉ làm giảm nguy cơ về một cuộc khủng hoảng năng lượng mà còn giúp giá dầu thế giới điều chỉnh xuống.

Ông Phạm Tuyến cho rằng các nhà đầu tư trong và ngoài nước như được "cởi trói" sau những lo ngại về lạm phát và đứt gãy chuỗi cung ứng.

Tuy nhiên, ông vẫn đưa ra lời khuyên thận trọng: "Dù thị trường đang bùng nổ, nhà đầu tư vẫn nên tránh tâm lý đua mua bằng mọi giá. Những biến động từ tình hình chiến sự vẫn tiềm ẩn rủi ro khó lường, đòi hỏi một chiến lược giải ngân có chọn lọc và bền vững hơn."

Nền tảng vĩ mô và triển vọng tăng trưởng

Nhìn rộng hơn về giá trị nội tại của nền kinh tế, báo cáo chiến lược tháng Tư từ Công ty Chứng khoán SSI cũng củng cố thêm niềm tin cho thị trường. Theo báo cáo, giai đoạn đầu năm 2026 đánh dấu một bước chuyển quan trọng khi công tác nhân sự cho nhiệm kỳ 2026-2030 đã hoàn tất, mang lại sự ổn định và minh bạch về mặt chính sách. So với các nhiệm kỳ trước, định hướng trung hạn của Việt Nam hiện nay được xác lập rõ ràng thông qua hàng loạt nghị quyết của Bộ Chính trị, tạo tiền đề cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư lên kế hoạch dài hạn.

Dữ liệu kinh tế quý 1 cho thấy GDP thực tăng 7,83% so với cùng kỳ, dù thấp hơn nhẹ so với mục tiêu 8% nhưng đã cải thiện đáng kể so với mức 7,07% của năm trước đó. Điều này cho thấy nền kinh tế đang đi đúng quỹ đạo phục hồi.

Trong báo cáo, SSI chỉ ra rằng khu vực sản xuất tiếp tục là động lực chính với chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 10,4%. Mặc dù tiêu dùng nội địa phục hồi chậm hơn ở mức 4,5%, nhưng đầu tư công và dòng vốn FDI vẫn duy trì đà tăng tích cực, đóng vai trò là "vịnh tránh bão" cho tăng trưởng kinh tế.

Về phía thị trường chứng khoán, nhóm phân tích của SSI chỉ ra sau một nhịp điều chỉnh mạnh vào tháng Ba khiến VN-Index từng chạm đáy ở mức 1.591 điểm, thì đợt hồi phục hiện tại được đánh giá mang tính bền vững hơn nhờ sự cải thiện của lợi nhuận doanh nghiệp. Cụ thể, nhiều doanh nghiệp niêm yết hàng đầu trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán và tiêu dùng đang đặt kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận từ 10% đến 30% trong năm 2026.

SSI nhận định đà giảm trước đó chủ yếu xuất phát từ các yếu tố tâm lý bên ngoài và sự né tránh rủi ro toàn cầu hơn là sự suy yếu của nội tại kinh tế Việt Nam. Hiện, thanh khoản thị trường duy trì ở mức cao với giá trị giao dịch bình quân ngày đạt 1,15 tỷ USD, đây là minh chứng cho thấy dòng vốn nội vẫn luôn sẵn sàng nhập cuộc khi cơ hội xuất hiện. Hơn nữa, Việc nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp theo tiêu chuẩn của FTSE dự kiến sẽ thu hút khoảng 1,5 tỷ USD dòng vốn tích lũy từ các quỹ đầu tư quốc tế vào thị trường Việt Nam.

Đây là một con số có khả năng thay đổi diện mạo thị trường về mặt chất lượng cổ đông và tính minh bạch. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý rằng thị trường trong tháng Tư có thể bước vào giai đoạn tích lũy mang tính phòng thủ. Động lực tăng điểm có thể suy yếu dần về cuối tháng do yếu tố mùa vụ và những tác động rõ nét hơn từ chi phí đầu vào và lãi suất đối với biên lợi nhuận của doanh nghiệp.

Trong bối cảnh đó, các chuyên gia khuyến nghị chiến lược đầu tư tập trung vào chất lượng. Các cổ phiếu được ưu tiên là những doanh nghiệp có bảng cân đối kế toán lành mạnh, vị thế tiền mặt cao và có khả năng hưởng lợi trực tiếp từ dòng vốn nâng hạng./.

Ngày 2/4, Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành Kết luận số 18-KL/TW Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026 - 2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng "2 con số." Kết luận nêu rõ quan điểm: "Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng '2 con số' gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Kiên định mục tiêu, hành động quyết liệt, hiệu quả; Đánh giá sát tình hình, linh hoạt các giải pháp vượt qua khó khăn của năm 2026, bứt phá trong giai đoạn 2027-2030." Theo đó, mục tiêu trong năm 2006 và những năm tiếp theo là phát triển nhanh, bền vững đất nước; Phấn đấu tăng trưởng GDP bình quân đạt từ 10%/năm trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; Cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống Nhân dân. Thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030, trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, thuộc nhóm 30 nền kinh tế có quy mô GDP hàng đầu thế giới.

FTSE Russell: Vai trò của Bộ Tài Chính và UBCK trong lộ trình nâng hạng thị trường Ngày 8/4, tổ chức xếp hạng quốc tế FTSE Russell xác nhận lộ trình nâng hạng chứng khoán Việt Nam, ghi nhận vai trò nòng cốt của Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong nỗ lực cải cách.