Bản tin 60s ngày 17/4/2026 gồm những nội dung sau:

Giá vé máy bay lễ 30/4 - 1/5 tăng mạnh, có chặng 4,8 triệu đồng mỗi chiều.

Cảnh báo khẩn dông lốc và mưa đá sắp quét qua nội thành Hà Nội.

Tỉ phú Phạm Nhật Vượng lọt top 76 trong danh sách người giàu nhất thế giới.

Niềm vui của hơn 9.000 phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh được nhận hỗ trợ khi sinh đủ 2 con.

Triệt phá đường dây sản xuất 187.000 hộp sữa giả cho bà bầu và trẻ sinh non.

Israel tấn công tuyến đường huyết mạch kết nối Beirut và Damascus.

Iran cảnh báo thỏa thuận ngừng bắn với Mỹ đổ vỡ.

Thêm người thiệt mạng trong các vụ tấn công của Mỹ ở Đông Thái Bình Dương./.