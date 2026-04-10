Xã hội
Giáo dục Y tế Pháp luật Giao thông Người Việt bốn phương

Đề xuất hoán đổi lịch làm việc để nghỉ 4 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết nhiều đoàn viên, người lao động đề xuất hoán đổi lịch làm việc để tạo kỳ nghỉ 4 ngày liên tiếp dịp Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Nhật Minh
Theo dõi VietnamPlus
0:00 / 0:00
0:00

Tốc độ phát1x

Bản tin 60s ngày 10/4/2026 có những thông tin đáng chú ý sau:

Xác minh nữ tài xế GrabBike bị đánh gục tại Cầu Giấy, Hà Nội.

Bộ Công Thương cảnh báo nguy cơ quá tải điện cục bộ khi xe điện tăng nhanh.

Cá voi nặng khoảng 2 tấn liên tục dạt vào bờ sau 3 lần ngư dân đẩy ra biển.

Công an vào cuộc xác minh vụ vở bài tập Tin học lớp 3 chứa đường link web đen.

Saudi Arabia, Iran nỗ lực kiểm soát khủng hoảng giữa xung đột.

Thủ tướng Israel tuyên bố tiếp tục tấn công Hezbollah.

Mỹ mở rộng mạng lưới kho dự trữ nhiên liệu quân sự ở Thái Bình Dương./.

#tài xế #grabbike #hành hung #nghỉ lễ #xe điện #sách giáo khoa #xung đột trung đông #israel tấn công #mỹ

Podcast mới nhất