Bé gái ở Nghệ An tử vong sau nhiều giờ bị bỏ quên trong ôtô

Ngày 17/4, Ủy ban Nhân dân xã Đông Lộc (tỉnh Nghệ An) cho biết một bé gái trú tại địa phương đã tử vong do bị bỏ quên trong ôtô.

Theo thông tin ban đầu, sáng 16/4, anh N.V.Đ, thường trú tại xã Đông Lộc, lái ôtô 5 chỗ chở hai con đi học gồm con lớn học tiểu học và con út 2 tuổi gửi nhà trẻ.

Sau khi đưa con lớn đến trường, anh N.V.Đ không đưa con út đến lớp mà tiếp tục chở theo đến nơi làm việc ở xã Nghi Lộc.

Tại đây, người bố khóa xe, không phát hiện con gái vẫn ở hàng ghế sau, rồi vào cơ quan làm việc.

Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, một đồng nghiệp phát hiện bé gái nằm bất động trong ôtô nên thông báo cho gia đình. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu, song đã tử vong trước khi tới cơ sở y tế.

Theo cơ quan chức năng, thời gian bé bị bỏ quên trong xe kéo dài nhiều giờ.

Trong khoảng một tuần qua, Nghệ An ghi nhận đợt nắng nóng gay gắt; riêng ngày 16/4, nhiệt độ ngoài trời dao động từ 37-38 độ C, làm gia tăng nguy cơ sốc nhiệt trong không gian kín như ôtô.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý./.

