Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi và vích về môi trường biển

Thông tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Cà Mau, sáng 18/4, Đồn Biên phòng Tam Giang Tây đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm Ngọc Hiển cùng ngư dân trên địa bàn tiến hành thả một cá thể đồi mồi và một cá thể vích trở lại biển sau khi được người dân phát hiện, cứu hộ an toàn.

Trước đó, vào khoảng 22 giờ ngày 17/4/2026, trong lúc khai thác thủy sản trên biển, ông Trương Vũ Bảo, trú tại ấp Bảo Vĩ, xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau phát hiện một cá thể đồi mồi và một cá thể vích bị mắc vào giàn lưới.

Sau khi đưa hai cá thể về chăm sóc, ông Bảo đã thông báo cho lực lượng Biên phòng để phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành thả về môi trường tự nhiên.

Theo cán bộ Đồn Biên phòng Tam Giang Tây, đồi mồi và vích là động vật biển quý hiếm có tên trong Sách Đỏ Việt Nam và thế giới, đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng, cần được bảo vệ nghiêm ngặt.

Việc làm kịp thời và đầy trách nhiệm của gia đình ông Trương Vũ Bảo là hành động đáng biểu dương, góp phần nâng cao ý thức cộng đồng trong công tác bảo tồn các loài động vật hoang dã quý hiếm trên địa bàn ven biển./.

