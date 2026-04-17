Việt Nam-Na Uy thiết lập Đối tác Chiến lược Xanh, thúc đẩy hợp tác kinh tế xanh và biển bền vững

Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và Bộ Ngoại giao Na Uy ký Biên bản ghi nhớ về Đối tác Chiến lược Xanh, thúc đẩy hợp tác kinh tế xanh, kinh tế biển, đầu tư, chuyển giao công nghệ.

Ngày 17/4 tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam tiếp đoàn Quốc vụ khanh Na Uy và ký Bản ghi nhớ Đối tác Chiến lược Xanh với Bộ Ngoại giao Na Uy. Thứ trưởng Lê Công Thành và Đại sứ Na Uy tại Việt Nam Hilde Solbakken ký kết, dưới sự chứng kiến của Quốc vụ khanh Na Uy Ragnhild Sjoner Syrstad.

Thỏa thuận nhằm thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực khí hậu, môi trường, kinh tế tuần hoàn, thủy sản và kinh tế biển bền vững, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Hai bên cũng nhấn mạnh vai trò của khu vực tư nhân, thúc đẩy đầu tư xanh, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ, đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác thương mại, đầu tư trong thời gian tới./.