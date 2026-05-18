Chuyên gia Argentina đánh giá tích cực về đàm phán PTA MERCOSUR-Việt Nam

Triển vọng đàm phán Hiệp định Thương mại ưu đãi (PTA) giữa Việt Nam và Khối Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR), cũng như hợp tác giữa Argentina và Việt Nam trong thời gian tới là rất tích cực.

Đây là nhận định của Chủ tịch Phòng Thương mại MERCOSUR-ASEAN (MACC), ông Rodolfo Cáffaro Kramer khi trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Buenos Aires.

Ông Rodolfo Cáffaro bày tỏ triển vọng hiện nay trong đàm phán PTA MERCOSUR-Việt Nam bởi hiện khối Nam Mỹ đang có xu hướng cởi mở hơn trong quan hệ thương mại quốc tế.

Theo ông Rodolfo Cáffaro, việc MERCOSUR vừa hoàn tất thỏa thuận thương mại với Liên minh châu Âu và trước đó ký hiệp định thương mại tự do (FTA) với Singapore cho thấy khối Nam Mỹ này đang từng bước mở rộng mạng lưới hợp tác kinh tế toàn cầu.

Ông Rodolfo Cáffaro nhận định trường hợp Singapore là tiền lệ quan trọng đối với Việt Nam bởi đây là quốc gia đầu tiên thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đạt được thỏa thuận thương mại với MERCOSUR.

Tuy nhiên, ông cũng lưu ý cơ chế đàm phán của hai khối có sự khác biệt khi các nước ASEAN có thể chủ động đàm phán riêng, trong khi phía MERCOSUR cần có sự đồng thuận của tất cả các nước thành viên.

Theo Chủ tịch Phòng Thương mại MERCOSUR-ASEAN, nếu tiến trình đàm phán được thúc đẩy, thương mại giữa Việt Nam và MERCOSUR nói chung, cũng như giữa Việt Nam và Argentina nói riêng, có thể tăng trưởng mạnh trong những năm tới.

Ông Rodolfo Cáffaro tin tưởng kim ngạch thương mại song phương giữa Argentina và Việt Nam hoàn toàn có thể tăng gấp đôi hoặc cao hơn trong tương lai.

Ông Rodolfo Cáffaro cũng nhận định quá trình đàm phán sẽ không dễ dàng bởi Việt Nam cần bảo vệ một số lĩnh vực sản xuất trong nước, song triển vọng hợp tác vẫn rất lớn nhờ tính bổ trợ giữa hai nền kinh tế.

Đại diện Phòng Thương mại MERCOSUR-ASEAN khẳng định tổ chức này sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong các bước chuẩn bị và thúc đẩy tiến trình đàm phán thương mại với MERCOSUR.

Đánh giá về các mục tiêu phát triển của Việt Nam trong giai đoạn tới, ông Rodolfo Cáffaro bày tỏ ấn tượng với chiến lược ưu tiên phát triển cơ sở hạ tầng, giáo dục, khoa học và công nghệ của Việt Nam.

Theo ông, đầu tư vào hạ tầng là điều kiện tiên quyết để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững. Nhiều quốc gia đang phát triển, trong đó có Indonesia, cũng đang đặt ưu tiên cao cho hạ tầng nhằm tạo nền tảng cho phát triển lâu dài.

Ông Rodolfo Cáffaro đánh giá cao lợi thế dân số trẻ của Việt Nam, coi đây là yếu tố quan trọng tạo nên tính năng động và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Việc Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cao, vượt 8% trong năm 2025, cùng với mức thu nhập bình quân đầu người ước đạt trên 5.000 USD/người tại quốc gia có hơn 100 triệu dân cho thấy Việt Nam đang đầu tư mạnh mẽ cho tương lai và có triển vọng phát triển rất tích cực.

Chủ tịch Phòng Thương mại MERCOSUR - ASEAN nhấn mạnh cần tiếp tục tăng cường quan hệ Nam-Nam giữa Argentina và Việt Nam, đồng thời cho rằng hai nước có thể hợp tác trực tiếp mà không cần phụ thuộc vào các trung tâm trung gian truyền thống như châu Âu hay Mỹ.

Đề cập triển vọng hợp tác song phương, ông Rodolfo Cáffaro nhận định Việt Nam hiện là một trong những đối tác thương mại quan trọng nhất của Argentina.

Ông cho biết có thời điểm Việt Nam đứng thứ 5 trong số các đối tác thương mại của Argentina và hiện vẫn nằm trong nhóm đối tác hàng đầu.

Quan hệ thương mại hai nước hiện chủ yếu tập trung vào các mặt hàng nguyên liệu nông sản của Argentina như đậu tương và bột ngô. Tuy nhiên, hai bên cần hướng tới giai đoạn hợp tác mới với hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao hơn.

Ông Rodolfo Cáffaro cũng đánh giá Việt Nam đang nổi lên như một đối tác công nghệ quan trọng của Argentina, đặc biệt trong các lĩnh vực điện tử, viễn thông và công nghệ cao.

Ông cho biết Argentina đã thiết lập quan hệ hợp tác với Viettel và đã tiếp nhận hai lô hàng sản phẩm công nghệ của tập đoàn này với kết quả tích cực.

Chủ tịch Phòng Thương mại MERCOSUR-ASEAN nhận định, trong tương lai, Argentina có thể nhập khẩu các sản phẩm công nghệ và thiết bị công nghiệp của Việt Nam vào thị trường Argentina, trong đó có các sản phẩm của Rạng Đông và Hapulico.

Doanh nghiệp Argentina ngày càng quan tâm đến các thiết bị điện, chiếu sáng và giải pháp công nghệ có chất lượng tốt với giá cạnh tranh từ Việt Nam.

Ông Rodolfo Cáffaro khẳng định quá trình công nghiệp hóa mạnh mẽ cùng năng lực sản xuất ngày càng hiện đại của Việt Nam, với thương hiệu “Made in Vietnam,” đang mở ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác trong lĩnh vực công nghệ, năng lượng và hạ tầng kỹ thuật trong thời gian tới./.

