Cần Thơ đồng loạt khởi công 2 dự án điện gió lớn

Sáng 19/5, tại thành phố Cần Thơ, Công ty cổ phần Điện gió Phú Cường tổ chức lễ khởi công dự án Cụm Nhà máy điện gió Phú Cường 1A và 1B, hạng mục Trạm biến áp 220kV (địa điểm triển khai dự án ở ấp Xung Thum B, xã Lai Hòa, thành phố Cần Thơ)

Theo đại diện Công ty cổ phần Điện gió Phú Cường, buổi lễ được tổ chức nhằm công bố chính thức việc khởi công hạng mục Trạm biến áp 220kV thuộc Cụm Nhà máy điện gió Phú Cường 1A và 1B.

Đây là hạng mục hạ tầng kỹ thuật quan trọng trong tổng thể dự án, có vai trò phục vụ đấu nối, truyền tải và vận hành nguồn điện gió sau khi dự án được triển khai theo tiến độ.

Đây cũng là sự kiện đánh dấu bước triển khai quan trọng của dự án điện gió có công suất 200MW, tổng vốn đầu tư khoảng 9.139,5 tỷ đồng, góp phần bổ sung nguồn năng lượng sạch cho hệ thống điện quốc gia và thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng tái tạo tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Cụm Nhà máy điện gió Phú Cường 1A và 1B được triển khai trong bối cảnh nhu cầu năng lượng sạch, ổn định và bền vững ngày càng trở nên cấp thiết đối với phát triển kinh tế-xã hội.

Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng góp phần tăng nguồn cung điện từ năng lượng tái tạo, hỗ trợ mục tiêu chuyển dịch năng lượng và nâng cao năng lực hạ tầng điện tại khu vực phía Nam.

Việc khởi công hạng mục Trạm biến áp 220kV cũng thể hiện cam kết của chủ đầu tư trong việc chuẩn bị đầy đủ điều kiện pháp lý, kỹ thuật và tổ chức triển khai dự án một cách bài bản, an toàn, tuân thủ quy định pháp luật và phù hợp với định hướng phát triển nguồn điện năng lượng tái tạo của Chính phủ, Bộ Công Thương và ngành điện.

Lễ khởi công Cụm Nhà máy điện gió Phú Cường 1A và 1B, hạng mục Trạm biến áp 220kV, là dấu mốc mở đầu cho một dự án năng lượng tái tạo quy mô lớn tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Dự án không chỉ bổ sung nguồn điện sạch cho hệ thống điện quốc gia, mà còn thể hiện cam kết của chủ đầu tư trong phát triển hạ tầng năng lượng bền vững, gắn với trách nhiệm cộng đồng và định hướng tăng trưởng xanh.

“Dự án này là một “mắt xích” chiến lược trong hành trình hiện thực hoá cam kết giảm phát thải khí nhà kính của Việt Nam, thúc đẩy tăng trưởng xanh và chuyển dịch năng lượng bền vững.” Ông Vương Quốc Nam, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ khẳng định.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên phát biểu tại lễ khởi công. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Cùng ngày (19/5), tại phường Vĩnh Châu, thành phố Cần Thơ cũng đã khởi công hạng mục Trạm biến áp và đường dây đấu nối thuộc Dự án Nhà máy điện gió Sóc Trăng 4, do Công ty cổ phần Đầu tư Năng lượng Sóc Trăng 1 làm chủ đầu tư.

Đây là một trong những công trình năng lượng tái tạo quy mô lớn mang tính chiến lược nhằm cụ thể hóa Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030 (Quy hoạch điện VIII).

Với tổng mức đầu tư lên đến 14.500 tỷ đồng, dự án có công suất thiết kế 350 MW, bao gồm quy mô 56 tuabin đạt công suất 6,25 MW mỗi tuabin, được xây dựng trên đất bãi bồi và khu vực biển tại phường Vĩnh Châu. Dự kiến toàn bộ công trình sẽ hoàn thành và đi vào vận hành vào quý 4 năm 2028.

“Khi hoàn thành, nhà máy dự kiến sẽ cung cấp sản lượng điện sạch dồi dào ổn định khoảng 1,174 đến 1,3 tỷ kWh/năm cho hệ thống điện quốc gia, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo việc làm cho lao động và hướng tới mục tiêu bảo vệ môi trường toàn cầu,” ông Lê Tuấn Dũng, đại diện đơn vị chủ đầu tư dự án chia sẻ.

Phát biểu tại buổi lễ khởi công hạng mục Trạm biến áp và đường dây đấu nối thuộc Dự án Nhà máy điện gió Sóc Trăng 4, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên nhấn mạnh: “Khi chính thức vận hành thương mại, dự án sẽ tạo ra nguồn năng lượng xanh dồi dào cho lưới điện quốc gia, giúp giảm phát thải và bảo vệ hệ sinh thái bền vững. Bên cạnh ý nghĩa về an ninh năng lượng, công trình còn mang lại giá trị chiến lược lớn trong việc thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, tạo động lực tăng trưởng mới cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư và giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương.”

Để công trình hoàn thành đúng kế hoạch và phát huy tối đa hiệu quả đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu chủ đầu tư cùng các đơn vị nhà thầu đề cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng; huy động tối đa nguồn lực và ứng dụng công nghệ hiện đại để đảm bảo công trình đạt chất lượng cao nhất, tuyệt đối an toàn và đúng tiến độ.

Các sở, ban, ngành thành phố và chính quyền địa phương phải chủ động phối hợp chặt chẽ, thường xuyên kiểm tra, giám sát để kịp thời tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc cho dự án. Toàn thể cán bộ, kỹ sư và công nhân cần xem việc xây dựng dự án là nhiệm vụ chính trị thiêng liêng, nỗ lực phấn đấu với tinh thần "vượt nắng thắng mưa," tất cả vì sự phát triển của Cần Thơ.

Nhân dịp này, các chủ đầu tư cũng trao tặng 1 tỷ đồng Quỹ An sinh xã hội giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn tại phường Vĩnh Châu và trao học bổng khuyến học trị giá 1 tỷ đồng cho thành phố Cần Thơ, thể hiện tinh thần đồng hành cùng cộng đồng địa phương, hướng tới sự phát triển hài hòa giữa đầu tư hạ tầng năng lượng, trách nhiệm xã hội và giá trị bền vững cho khu vực dự án.

Sự kiện đồng loạt khởi công 2 dự án điện gió lớn có ý nghĩa chính trị, kinh tế, xã hội sâu sắc; thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trong việc hiện thực hóa khát vọng phát triển nhanh và bền vững đưa Cần Thơ vươn lên, nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026)./.

