Cà Mau: Tự đốt nhà do mâu thuẫn gia đình, 3 người thương vong

Chiều 19/5, ông Trần Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ hủy hoại tài sản và giết người đặc biệt nghiêm trọng khiến 2 người tử vong, 1 trẻ nhỏ nguy kịch.

Các nạn nhân gồm chị N.H.G (sinh năm 1985, trú tại ấp Nhàn Dân B, xã Phong Thạnh) và con trai là cháu N.T.P (sinh năm 2022). Nghi phạm được xác định là Dương Tấn Công (sinh năm 1983, trú tại ấp Quyết Chiến, xã An Trạch, tỉnh Cà Mau), sống chung với chị G. và là cha cháu P.

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Nhân dân xã Phong Thạnh, khoảng 0 giờ 10 phút ngày 17/5, địa phương nhận được tin báo xảy ra cháy tại nhà chị G. ở ấp Nhàn Dân B.

Người dân địa phương đã khẩn trương tham gia chữa cháy và cứu người. Vụ việc khiến ba người bị thương nặng gồm Dương Tấn Công, chị N.H.G và cháu N.T.P.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Ủy ban Nhân dân xã chỉ đạo Công an xã nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp chữa cháy, cứu nạn và hỗ trợ đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Tuy nhiên, do bị bỏng quá nặng, Dương Tấn Công đã tử vong trên đường đi cấp cứu; nạn nhân N.H.G được đưa đi Bệnh viện Đa khoa Giá Rai cấp cứu sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu, Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị; cháu N.T.P được đưa đi Bệnh viện Đa khoa Giá Rai cấp cứu sau đó chuyển Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu, Bệnh viện Nhi Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh điều trị.

Đến sáng 18/5, nạn nhân N.H.G không qua khỏi, hiện gia đình đã chuyển về để lo hậu sự. Cháu N.T.P tiếp tục được các y bác sỹ tích cực điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh.

Qua xác minh nhanh, đối tượng nghi vấn đốt nhà là Dương Tấn Công (Dương Tấn Công và N.H.G sống chung với nhau như vợ chồng và có 1 con chung là cháu N.T.P).

Nguyên nhân ban đầu xác định là do giữa Dương Tấn Công và nạn nhân có xảy ra mâu thuẫn nhiều ngày trước, Công có đe dọa sẽ giết chị G rồi tự sát.

Hiện Ủy ban Nhân dân xã Phong Thạnh đã chỉ đạo Công an xã phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Cà Mau khẩn trương khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra, làm rõ vụ việc. Vụ cháy cũng thiêu rụi toàn bộ căn nhà cấp 4 cùng nhiều tài sản bên trong./.

