Hà Nội: 16 năm tù cho đối tượng mang xăng đốt nhà người yêu ở Phúc Xá

Trước đó, bực tức vì bị ông C nhiều lần chửi khi đến thi công sửa chữa cửa gỗ cho nhà anh Hán - hàng xóm của ông C - nên Nguyễn Văn Đoan nảy sinh ý định phóng hỏa, đốt nhà ông C để trả thù.