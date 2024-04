Hưng Yên: Khởi tố đối tượng nhiều lần phóng hỏa đốt nhà con nợ

Ngày 28/3, theo nguồn tin Công an tỉnh Hưng Yên, Công an huyện Tiên Lữ đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối tượng 3 lần đổ xăng, phóng hỏa đốt nhà của người vay tiền mình do đòi nhiều lần không trả.