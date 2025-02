Hà Nội: Nhân viên bất động sản lĩnh 13 năm tù vì chiếm đoạt tiền khách mua nhà

Ngày 27/2, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lương Thị Hằng (sinh năm 1998, trú tại thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh) 13 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 175, khoản 4-Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, ông Yen Chia-C (sinh năm 1980, quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc) ký hợp đồng mua bán căn hộ chung cư tại dự án The Nine do Công ty Cổ phần đầu tư bất động sản Toàn Cầu (Công ty Toàn Cầu, địa chỉ tại phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) là chủ đầu tư.

Ngày 25/6/2022, ông C làm văn bản ủy quyền cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn V Top House (Công ty V Top House, địa chỉ tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) để thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc mua bán.

Công ty V Top House giao cho Lương Thị Hằng (là nhân viên chăm sóc khách hàng của Công ty) làm đại diện, hỗ trợ khách hàng làm các thủ tục pháp lý liên quan.

Theo thỏa thuận, ông C mua căn hộ với giá hơn 9,8 tỷ đồng, nộp trước cho chủ đầu tư hơn 2,9 tỷ đồng. Số tiền còn lại hơn 6,9 tỷ đồng, Hằng nhận tiền rồi chuyển khoản cho chủ đầu tư.

Ngày 2/7/2022, do Hằng có tài khoản ngân hàng và để tránh chuyển tiền mất phí, ông C đã chuyển hơn 6,9 tỷ đồng vào tài khoản của Hằng. Công ty V Top House đã lập giấy biên nhận số tiền này với ông C. Do tài khoản cài hạn mức nên Hằng chỉ chuyển được 5 tỷ đồng/lần. Số tiền hơn 1,9 tỷ đồng còn lại Hằng hẹn đến ngày 4/7/2022 sẽ chuyển nốt.

Đến 17 giờ ngày 4/7/2022, Hằng chuyển số tiền hơn 1,9 tỷ đồng nói trên cho Công ty Toàn Cầu như cam kết và thông báo lên nhóm Zalo giao việc cho Công ty V Top House biết. Tuy nhiên, do giao dịch này bị lỗi, đến sáng 5/7/2022 số tiền hơn 1,9 tỷ đồng này bị chuyển trả lại vào tài khoản của Hằng. Thấy vậy, Hằng nảy sinh ý định chiếm đoạt.

Bị cáo dùng số tiền trên để chi tiêu cá nhân, trả nợ và mua các mã tiền ảo trên mạng để đầu tư nhưng bị thua lỗ hết. Do không nhận được tiền nên Công ty Toàn Cầu thông báo cho Công ty V Top House, từ đó phát hiện việc Hằng chiếm đoạt tiền.

Hiện, Công ty V Top House đã chuyển trả lại số tiền nói trên cho Công ty Toàn Cầu và ông C được bàn giao căn hộ. Còn Hằng mới chỉ khắc phục, hoàn trả cho Công ty V Top House 340 triệu đồng./.

