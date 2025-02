Triệt phá đường dây mua bán trái phép ma túy từ biên giới Tây Nam về Đồng Nai

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị vừa chủ trì phối hợp với các cục nghiệp vụ, Bộ Công an triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ biên giới Tây Nam đưa về Đồng Nai tiêu thụ, do đối tượng Lê Tuấn Phong (22 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) cầm đầu.

Lực lượng chức năng thu giữ 5kg ma túy cùng nhiều tang vật khác.

Cụ thể, ngày 17/2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Đồng Nai chủ trì phối hợp với các cục nghiệp vụ, Bộ Công an và Công an thành phố Biên Hòa bắt quả tang hai đối tượng là Lê Tuấn Phong, Võ Hoàng Dũng (25 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại khu phố Tam Hòa, phường Hiệp Hòa (thành phố Biên Hòa), thu giữ 5kg ma túy các loại, một khẩu súng, hai xe máy, hai điện thoại di động và nhiều tang vật liên quan.

Liên quan đến đường dây nêu trên, cơ quan công an tiến hành bắt giữ khẩn cấp đối tượng Nguyễn Quốc Xuân (21 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Đồng Nai đang mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật./.

Tang vật gồm 5kg ma túy bị Công an Đồng Nai thu giữ. (Ảnh: TTXVN phát)

