Thanh Hóa: Triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ, nấu cao hổ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Hoàng Đình Đạt sinh năm 1974, trú tại thôn 7, xã Xuân Lập, Thanh Hóa và Nguyễn Doãn Sơn sinh năm 1995, trú tại thôn 2, xã Thiệu Trung, Thanh Hóa để điều tra, làm rõ hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm liên quan đến việc mua bán, tàng trữ, nấu cao hổ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Qua công tác nắm tình hình, phát hiện Hoàng Đình Đạt có biểu hiện vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ động vật hoang dã, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hóa đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tổ chức xác minh, làm rõ.

Kết quả điều tra ban đầu xác định Hoàng Đình Đạt thường xuyên thu mua động vật hoang dã, trong đó có các cá thể hổ, sau đó tổ chức nấu cao, bán kiếm lời bất chính.

Để che giấu hành vi phạm tội của mình, đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như xây dựng hầm kín dưới nhà, lắp đặt cửa sắt kiên cố, hệ thống camera giám sát để theo dõi, cảnh giới.

Ngày 11/2, Phòng Cảnh sát kinh tế tiến hành kiểm tra nơi ở của Hoàng Đình Đạt. Tại khu vực hầm nhà đối tượng, lực lượng Công an phát hiện Đạt đang cất giữ 2 cá thể hổ đã được cấp đông cùng nhiều đồ vật, phương tiện là công cụ dùng để nấu cao.

Quá trình làm việc ban đầu, Hoàng Đình Đạt khai nhận đã sử dụng mạng xã hội Zalo liên hệ với Nguyễn Doãn Sơn để mua 2 cá thể hổ đã bỏ nội tạng, tổng trọng lượng gần 400kg, với số tiền giao dịch gần 2 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập, ngày 12/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Đình Đạt về tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm, quy định tại Khoản 1, Điều 244 Bộ luật Hình sự.

Tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan, ngày 13/2, Phòng Cảnh sát kinh tế đã triệu tập Nguyễn Doãn Sơn khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Tại Cơ quan Công an, Nguyễn Doãn Sơn khai nhận hành vi mua 2 cá thể hổ từ một người Lào tại khu vực tỉnh Hà Tĩnh, sau đó vận chuyển về Thanh Hóa bán lại cho Hoàng Đình Đạt, thu lợi bất chính.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Doãn Sơn về tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm, theo Khoản 1, Điều 244 Bộ luật Hình sự.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng điều tra vụ án để làm rõ vai trò, trách nhiệm của các đối tượng liên quan, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

