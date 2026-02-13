Khởi tố 2 Giám đốc do sai phạm trong hoạt động kinh doanh xe điện tại Sầm Sơn

Ngày 13/2, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Giám đốc, kế toán Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và Du lịch Hưng Phong; Giám đốc, kế toán Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương binh 27-7 Chiến Thắng để điều tra, làm rõ các sai phạm trong hoạt động kinh doanh xe điện chở khách tại Khu du lịch Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong các năm 2023 và 2024, nhằm giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, ông Lê Văn Lưu, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và Du lịch Hưng Phong đã chỉ đạo kế toán hợp thức hóa số liệu thu - chi, nâng khống chi phí giá vốn. Tổng số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp mà Công ty Hưng Phong trốn trong hai năm được xác định 786.203.087 đồng.

Liên quan đến hành vi trên, ngày 9/2/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Văn Lưu, Giám đốc Công ty cùng kế toán Công ty là bà Vũ Thùy Dương về tội “Trốn thuế”, quy định tại khoản 2 Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Ngày 12/2/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Chiến, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương binh 27-7 Chiến Thắng, cùng kế toán Công ty là bà Nguyễn Thị Huyền về tội “Trốn thuế”, quy định tại khoản 1 Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Doanh nghiệp này hiện đăng ký hoạt động 130 xe điện phục vụ vận chuyển hành khách du lịch tại phường Sầm Sơn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa xác định trong các năm 2023 và 2024, công ty này đã trốn thuế với tổng số tiền là 162.760.000 đồng.

Vụ việc không chỉ gây thất thu ngân sách Nhà nước mà còn bộc lộ những lỗ hổng, bất cập trong công tác quản lý hoạt động kinh doanh xe điện. Việc các doanh nghiệp buông lỏng quản lý, khoán phương tiện cho cá nhân tự khai thác, thiếu kiểm soát chặt chẽ về giá cước, lộ trình và thái độ phục vụ đã trực tiếp làm phát sinh tình trạng ép giá, chèo kéo du khách, gây bức xúc trong dư luận và ảnh hưởng xấu đến môi trường du lịch Sầm Sơn thời gian qua.

Để kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, sai phạm trong hoạt động kinh doanh xe điện chở khách tại Khu du lịch Sầm Sơn, Công an tỉnh Thanh Hóa kiến nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xe điện; thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc chấp hành các quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh, niêm yết và thu giá dịch vụ, trật tự an toàn giao thông và an ninh trật tự; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

UBND phường Sầm Sơn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương án quản lý, sắp xếp, phân luồng khu vực hoạt động của xe điện phù hợp với thực tế; tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật trước mỗi mùa du lịch để các doanh nghiệp và đội ngũ lái xe điện nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và văn hóa ứng xử trong quá trình phục vụ du khách.

Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xe điện phải nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật; tăng cường quản lý nội bộ, quản lý chặt chẽ người điều khiển phương tiện; thực hiện niêm yết giá công khai, thu tiền đúng thỏa thuận; kiên quyết chấn chỉnh, xử lý hoặc chấm dứt ngay hợp đồng đối với các trường hợp có hành vi “chặt chém”, chèo kéo, ứng xử thiếu văn hóa với du khách và người dân.

Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị người dân và du khách tích cực phối hợp, kịp thời cung cấp thông tin, phản ánh các hành vi vi phạm trong hoạt động xe điện, đặc biệt là tình trạng “chặt chém”, qua đường dây nóng 02737.725.725, để lực lượng chức năng xác minh, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Trên địa bàn phường Sầm Sơn, Công an tỉnh Thanh Hóa xác định hiện có 4 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xe điện chở khách với hơn 450 phương tiện, hoạt động chủ yếu vào mùa du lịch hè (từ tháng 5 đến tháng 8 hằng năm).

Tuy nhiên, việc quản lý, theo dõi hoạt động của các doanh nghiệp còn nhiều hạn chế, đặc biệt vẫn còn tình trạng nhân viên xe điện lôi kéo, chèn ép khách du lịch và các cơ sở kinh doanh dịch vụ, dẫn đến tình trạng xe điện hoạt động thiếu kiểm soát, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông và ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh du lịch của địa phương./.

Hà Nội: Du khách bị "chém" 1,2 triệu đồng cho tour xích lô vòng quanh phố cổ Ngày 22/9, Công an phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội tiếp nhận tin báo của ông Phillip Damien về việc bị 2 tài xế xích lô "chặt chém" 1,2 triệu đồng cho quãng đường tham quan quanh khu phố cổ.