Phú Thọ: Tạm giữ hình sự tài xế taxi "chặt chém" 2,5 triệu đồng cho cuốc xe 70km

Tài xế taxi Nguyễn Trường Giang (44 tuổi, trú Hưng Yên) bị tạm giữ vì đã ép khách trả 2,5 triệu đồng cho quãng đường khoảng 70km từ bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) về bến xe Hòa Bình (tỉnh Phú Thọ).

Nguyễn Trường Giang tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ)
Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, ngày 12/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Phú Thọ) đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Trường Giang (44 tuổi, trú phường Sơn Nam, tỉnh Hưng Yên) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 11/9, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một phụ nữ bật khóc vì bị tài xế taxi ép trả 2,5 triệu đồng cho quãng đường khoảng 70km từ bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) về khu vực gần bến xe Hòa Bình (tỉnh Phú Thọ).

Theo nội dung clip, người phụ nữ tên B.T.L cho biết đã đi xe taxi từ bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) để về gần khu vực bến xe Hòa Bình; tuy nhiên, tài xế taxi không chở đến đúng điểm mà còn cho xe chạy quá, khóa cửa, rồi ép bà phải trả 3,5 triệu đồng.

Sau nhiều lần van xin, bà mới được “giảm giá” xuống 2,5 triệu đồng và thả xuống xe. Vụ việc đã gây bức xúc trong dư luận.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hòa Bình (tỉnh Phú Thọ) nhanh chóng xác minh.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã rà soát camera, lấy lời khai nhân chứng và củng cố chứng cứ.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Phú Thọ) đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Trường Giang để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

