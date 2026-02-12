Hà Nội: Lừa đảo chiếm đoạt 82 tỷ đồng qua hình thức giao dịch vàng trực tuyến

Ngày 12/2, Công an thành phố Hà Nội đưa ra thông tin cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới thông qua hình thức giao dịch vàng trực tuyến trên nền tảng giả mạo.

Mới đây, một phụ nữ ở Hà Nội bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền 82 tỷ đồng thông qua hình thức giao dịch vàng trực tuyến trên nền tảng giả mạo. Cơ quan Công an xác định, thông qua mạng xã hội, các đối tượng giới thiệu cơ hội đầu tư vàng sinh lời cao, quảng bá nền tảng giao dịch tự xưng liên kết với “ngân hàng Mỹ,” cam kết lợi nhuận ổn định, an toàn tuyệt đối.

Khi nạp số tiền nhỏ, hệ thống hiển thị lợi nhuận tăng nhanh và cho nạn nhân rút tiền thành công. Khi nạn nhân đầu tư số tiền lớn, các đối tượng đưa ra hàng loạt lý do để yêu cầu nộp thêm tiền, gồm: Phí đổi tiền quốc tế, phí mở tài khoản quốc tế, phí mở tài khoản pháp nhân, phí bảo hiểm giao dịch... Sau mỗi lần nộp phí, hệ thống tiếp tục viện dẫn lý do mới để kéo dài, không thực hiện việc rút tiền.

Cơ quan Công an nhận định, thực chất đây là thủ đoạn kéo dài, chiếm đoạt nhiều lần cho đến khi bị hại không còn khả năng tài chính.

Thời điểm cận Tết Nguyên đán, tình hình tội phạm sử dụng không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản tiếp tục diễn biến phức tạp. Để chủ động phòng, chống lừa đảo, Công an thành phố Hà Nội đề nghị, người dân chỉ tham gia đầu tư tại các tổ chức tài chính được cấp phép hợp pháp.

Người dân không tin tưởng vào các lời mời gọi đầu tư sinh lời cao, cam kết chắc chắn có lãi; tuyệt đối không chuyển tiền khi bị yêu cầu nộp phí để rút tiền.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn./.

Hà Nội: Phạt tù nhân viên tiệm vàng lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỷ đồng Lê Trường Thọ bị tòa tuyên án 25 năm tù vì đã lợi dụng tín nhiệm, chiếm đoạt 3 tỷ đồng của 2 vợ chồng chủ tiệm vàng khi còn làm nhân viên năm 2022 để chơi cờ bạc trực tuyến.