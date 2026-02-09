Hà Nội: Khởi tố 9 đối tượng trong vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 318 tỷ đồng

Ngày 9/2, Công an thành phố Hà Nội thông tin liên quan đến việc một ngân hàng trên địa bàn tố giác Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Thành có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 318 tỷ đồng, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Hà Nội) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 đối tượng về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, Bộ luật Hình sự.

Cụ thể, trong đó có 4 đối tượng trú tại Hà Nội gồm: H.T.T (sinh năm 1981, trú tại xã Phù Đổng); T.T.P.L (sinh năm 1986), N.N.T (sinh năm 1987) và N.T.N (sinh năm 1976) cùng trú tại phường Bồ Đề.

Hai đối tượng ở tỉnh Thanh Hóa gồm: Đ.T.L (sinh năm 1993) và M.L (sinh năm 1980 cùng trú xã Nga Sơn. Ngoài ra, còn có 3 đối tượng khác gồm: L.N.T (sinh năm 1981, trú phường Việt Hòa, thành phố Hải Phòng), L.H.H (sinh năm 1998, trú phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên) và N.Đ.H (sinh năm 1984, trú xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An).

Theo cơ quan công an, trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2024, thông qua việc lập và sử dụng các hợp đồng kinh tế, hóa đơn không có giao dịch thực tế để vay vốn tín dụng từ ngân hàng, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Thành đã chiếm đoạt số tiền hơn 318 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định đây không phải là rủi ro tín dụng hay tranh chấp kinh tế phát sinh trong hoạt động kinh doanh, mà là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản có tổ chức, liên quan đến nhiều đối tượng trên cả nước. Các đối tượng chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị và thực hiện ngay từ thời điểm tiếp cận nguồn vốn ngân hàng. Ngay từ ban đầu, các đối tượng không có mục đích sử dụng vốn vay cho hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế, mà lợi dụng các quy định trong hoạt động tín dụng để chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng đã thành lập, sử dụng một hệ thống nhiều doanh nghiệp trải dài nhiều tỉnh, thành phố do các cá nhân khác nhau đứng tên người đại diện theo pháp luật qua từng thời kỳ; trong đó Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Thành giữ vai trò trung tâm, trực tiếp đứng tên vay vốn và nhận tiền giải ngân từ ngân hàng. Ngoài ra, các đối tượng còn sử dụng nhiều doanh nghiệp liên quan gồm: Công ty Cổ phần Miền Trung Hà Nội; Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lương Gia Phát; Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phương Nam 168; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Kinh doanh Thanh Bình; Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hà Thanh Thanh Hóa; Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên 366…

Trên thực tế, các công ty này có dấu hiệu hoạt động mang tính hình thức, không phát sinh hoạt động sản xuất, kinh doanh thực chất, được sử dụng để ký kết hợp đồng kinh tế khống, xuất hóa đơn không có giao dịch thực tế; qua đó hợp thức hóa hồ sơ vay vốn, che giấu và luân chuyển dòng tiền sau khi Ngân hàng giải ngân.

Theo cơ quan điều tra, H.T.T và T.T.P.L giữ vai trò kế toán, trực tiếp lập chứng từ khống, thực hiện rút và chuyển tiền khi biết rõ không có giao dịch kinh tế thực. L.N.T, Đ.T.L, N.N.T, M.L và L.H.H là các giám đốc đứng tên pháp nhân, thực hiện việc ký hồ sơ tín dụng, hợp đồng, hóa đơn làm căn cứ để ngân hàng giải ngân. Đối tượng N.Đ.H được phân công tham gia lập hồ sơ, chứng từ kế toán; N.T.N quản lý hồ sơ, sổ sách và con dấu của Công ty Hoàng Thành cùng các doanh nghiệp liên quan.

Công an thành phố Hà Nội xác định vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phương thức thủ đoạn tinh vi, ngoài hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản còn có dấu hiệu của các tội phạm liên quan đến rửa tiền, vi phạm quy định về kế toán và thuế.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Hà Nội) đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn diện hành vi phạm tội của từng cá nhân; đồng thời truy tìm, kê biên, phong tỏa và thu hồi triệt để tài sản do phạm tội mà có, bảo đảm xử lý vụ án nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật./.

