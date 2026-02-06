Bảng LED sau ôtô hiện nội dung xúc phạm lực lượng Công an, lái xe nói bị ‘hack’

Tối 5/2, Cục Cảnh sát Giao thông thông tin về việc xử lý lái xe ôtô con gắn bảng đèn LED ở kính chắn gió phía sau hiển thị dòng chữ thô tục, xúc phạm lực lượng Công an nhân dân.

Thông qua nắm tình hình trên mạng xã hội Facebook và thông tin người dân phản ánh tới số điện thoại đường dây nóng của Cục trưởng, fanpage Facebook của Cục Cảnh sát Giao thông về hình ảnh xe ôtô nhãn hiệu Mitsubishi (loại Xpander, màu trắng) gắn biển số 34A-837.xx, phía sau gắn bảng đèn LED có dòng chữ thô tục, xúc phạm lực lượng Công an nhân dân, Cục Cảnh sát Giao thông đã giao Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hải Phòng xác minh, làm rõ.

Qua công tác xác minh, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5, Phòng Cảnh sát giao thông đã phối hợp với Công an phường Thành Đông, Công an thành phố Hải Phòng mời chủ xe là Công ty trách nhiệm hữu hạn K.V.N (phường Thành Đông) do anh N.V.T (sinh năm 1988, địa chỉ phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Phòng) làm Giám đốc và anh N.T.H.H (sinh năm 1983, địa chỉ phường Hải Dương, thành phố Hải Phòng) là người được giao xe, điều khiển xe trong thời gian được phản ánh, đến trụ sở làm việc.

Qua làm việc, được biết sự việc phản ánh trên clip là đúng. Vào 17 giờ 20 phút ngày 4/2, xe ôtô biển số 34A-837.xx đang di chuyển trên đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội thì tại bảng đèn LED phía sau xe xuất hiện dòng chữ mang tính chất xúc phạm lực lượng Công an nhân dân.

Tiến hành làm rõ, lái xe N.T.H.H thừa nhận vào thời điểm này đã được người đi đường nhắc nhở phía sau xe có dòng chữ phản cảm nên đã dừng xe để kiểm tra và điện thoại thông báo cho anh N.V.T nắm bắt tình hình. Anh N.V.T đã yêu cầu lái xe rút ngay nguồn điện cấp vào màn đèn LED.

Anh N.T.H.H khẳng định do không biết rõ các điều cần lưu ý về việc sử dụng bảng đèn LED gắn bên trong xe ôtô nên không cài đặt mật khẩu riêng cho bảng đèn. Vì vậy, bất cứ ai tiếp xúc gần (trong phạm vi hiệu lực của thiết bị Bluetooth, dưới 20m) đều có thể sử dụng phần mềm iPixel Color để cài đặt, thay đổi nội dung hiển thị của bảng đèn LED.

Ngày 5/2, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an thành phố Hà Nội đã làm việc với anh N.T.H.H và tiến hành thu giữ bảng đèn LED gắn trên xe biển số 34A-837.xx cùng một số thiết bị phụ trợ để tiếp tục điều tra, làm rõ./.

