Đăng tin giả mạo, xúc phạm đến uy tín cá nhân đại biểu Quốc hội để bán hàng

Ngày 28/3, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã xử phạt một đối tượng đăng tải thông tin giả mạo, sai sự thật trên mạng xã hội nhằm tăng tương tác cho tài khoản cá nhân, phục vụ bán hàng.

Trước đó qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Nghệ An, phát hiện tài khoản Tiktok “P.T.C” đăng tải hình ảnh, thông tin giả mạo, được cho là phát biểu của Đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa, đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh khóa XV.

Nội dung bài phát biểu đề cập đến sự bất công trong việc chi trả tiền lương của các ngành nghề.

Sau khi đăng tải, bài viết này đã thu hút hơn 11.100 lượt thích, gần 4.000 lượt bình luận.

Lực lượng Công an xác định đây là hành vi giả mạo, sai sự thật, gây ảnh hưởng, xúc phạm đến hình ảnh, danh dự, uy tín của cá nhân đại biểu Quốc hội, tạo dư luận trái chiều, phức tạp, gây mất an ninh trật tự.

Tại Cơ quan công an, chủ tài khoản Tiktok “P.T.C” là ông H.T.B (41 tuổi, trú tại thành phố Vinh) khai báo qua nghe thông tin thời sự, thấy hình ảnh của đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa tại Nghị trường Quốc hội nên đã lấy hình ảnh của đại biểu này rồi tự biên soạn nội dung và chèn vào khiến độc giả tin rằng đây là phát biểu của đại biểu này rồi đăng tải lên mạng xã hội.

Ông B cho biết việc làm trên nhằm tạo diễn đàn, tranh luận trên mạng xã hội để tăng tương tác cho tài khoản cá nhân, phục vụ bán hàng.

Với vi phạm kể trên, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông B là 7,5 triệu đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Ông B cũng đã gỡ bỏ bài viết trên tài khoản cá nhân và cam kết chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về đăng tải thông tin trên mạng xã hội./.

Khởi tố đối tượng về tội lợi dụng tự do dân chủ, vu khống lực lượng công an Trần Đình Toan đăng tải nhiều tin, bài viết, video clip thu hút hàng triệu lượt tương tác, bình luận, chia sẻ, có nội dung xuyên tạc, vu khống, xúc phạm lực lượng Công an; chính quyền thành phố...