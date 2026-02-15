Hà Nội: Khởi tố hình sự vụ xe ôtô bị phá hoại khi đỗ bên đường

Liên quan vụ xe Mercedes GLC200 bị phá hoại khi đỗ bên đường ở Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra theo đơn trình báo của chị Đ.B.N.

Trước đó, tối 18/1, chị Đ.B.N (36 tuổi) ăn tối tại một nhà hàng ở Phùng Khoang (phường Đại Mỗ, Hà Nội). Theo hướng dẫn của nhân viên nhà hàng, chị đỗ ôtô trước một trung tâm tiếng Anh (từ 19g55-21g20 phút). Thời điểm đó, trung tâm đã đóng cửa, tắt điện và chị N đã để lại số điện thoại trên xe để liên hệ khi cần.

Sau đó, một người phụ nữ từ trong nhà ra, không liên hệ chủ xe mà cùng người khác bẻ gương, dùng mũ bảo hiểm đập kính xe, dùng vật sắc nhọn cào xước nhiều vị trí (sự việc được camera an ninh ghi lại).

Chị Đ.B.N đã trình báo cơ quan Công an, đề nghị làm rõ. Sau đó, nhóm người đã đến nhà chị Đ.B.N để xin lỗi, đề nghị bồi thường nhưng không đạt được thỏa thuận hòa giải dân sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã có kết quả giám định thiệt hại đối với chiếc xe Mercedes GLC200: Xe bị nhiều vết xước xung quanh xe, hỏng hóc buộc phải sơn sửa, thay thế... ở nhiều vị trí. Tổng chi phí sơn sửa, khắc phục hư hỏng và thay thế cụm đèn của chiếc xe là 56,3 triệu đồng.

Công an thành phố Hà Nội tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc./.

Gia Lai: Truy tìm, xử lý nghiêm đối tượng phá hoại vườn cây trồng của người dân Chỉ trong đầu năm 2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai liên tiếp xảy ra 3 vụ chặt phá vườn cây trồng của người dân, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng, tuy nhiên thủ phạm gây án vẫn chưa được tìm ra.