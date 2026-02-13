Khởi tố 3 đối tượng cầm đầu đường dây vận chuyển trái phép hơn 10.000 tỷ đồng

Ngày 13/2, Công an thành phố Đà Nẵng thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 đối tượng cầm đầu đường dây vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới gồm: N.T.T (26 tuổi), N.V.T (23 tuổi), N.H.L (25 tuổi), cùng trú phường Móng Cái 3, tỉnh Quảng Ninh về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” theo Điều 189 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện nhóm đối tượng ngoại tỉnh tổ chức, điều hành đường dây thanh toán hộ, chuyển tiền xuyên biên giới trái phép giữa Việt Nam và Trung Quốc, hoạt động tại thành phố Đà Nẵng và nhiều địa phương khác trên cả nước.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, các đối tượng đã lợi dụng hoạt động thanh toán hộ bằng nhân dân tệ (RMB), giao dịch thương mại điện tử; sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân và doanh nghiệp để hợp thức hóa dòng tiền, che giấu nguồn gốc bất hợp pháp.

Các đối tượng trao đổi, móc nối qua các hội, nhóm kín trên các ứng dụng mạng xã hội như WeChat, Telegram; giao dịch với tần suất lớn, số tiền đặc biệt cao, chuyển tiền liên tục ngày đêm, không ghi nội dung, không kê khai theo quy định quản lý ngoại hối.

Hình thức chuyển đổi tiền tệ được ngụy trang bằng cách nhận tiền Việt Nam đồng trong nước, sau đó đối ứng nhân dân tệ qua các tài khoản tại Trung Quốc và thu phí chênh lệch từ khách hàng có nhu cầu.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, từ năm 2024 đến nay, các đối tượng đã thực hiện vận chuyển trái phép tổng số tiền hơn 10.000 tỷ đồng cho các đối tác là người Việt Nam và Trung Quốc tại thành phố Đà Nẵng và nhiều địa phương khác trên toàn quốc.

Cơ quan điều tra nhận định, số lượng giao dịch đặc biệt lớn, phương thức hoạt động tinh vi, phức tạp; hành vi của các đối tượng đã tiếp tay cho nhiều hoạt động vi phạm pháp luật như buôn lậu, rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự quản lý kinh tế và chính sách quản lý ngoại hối của Nhà nước.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức có liên quan; đồng thời, kêu gọi những người có liên quan đến hoạt động chuyển đổi tiền tệ trái phép nêu trên khẩn trương liên hệ cơ quan điều tra để được xem xét hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước./.

