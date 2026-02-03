Nghệ An: Bắt đối tượng vận chuyển trái phép 7 cây vàng qua biên giới

Ngày 3/2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An thông tin, đơn vị vừa đấu tranh thành công chuyên án NA 126.2 bắt giữ một đối tượng đang vận chuyển trái phép 263,16 gram vàng, tương đương 7 cây vàng qua biên giới.

Cụ thể, khoảng 10 giờ 20 phút ngày 2/2, tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy, Bộ đội Biên phòng Nghệ An chủ trì phối hợp với Hải quan Cửa khẩu tiến hành kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 37C-378.38 do Hồ Văn Thủy (sinh năm 1992, trú xã Quỳnh Sơn, tỉnh Nghệ An) điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong hộp đựng lọc gió của động cơ xe có cất giấu kim loại màu vàng, với tổng khối lượng khoảng 263,16 gram, tương đương khoảng 7 cây vàng.

Đối tượng Hồ Văn Thủy khai nhận, số vàng trên được sàng lọc trong quá trình khai thác cát tại Lào; sau đó đúc thành miếng, cất giấu trong xe ôtô để vận chuyển trái phép về Việt Nam tiêu thụ.

Cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.



Lào Cai: Triệt phá đường dây vận chuyển vàng qua biên giới, bắt 4 đối tượng Tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ 4 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép 9 miếng vàng hình chữ nhật từ Trung Quốc về Việt Nam.