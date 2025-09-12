Triệt phá đường dây vận chuyển vàng miếng trái phép vào Việt Nam

Sáng 12/9, Ban chuyên án LC825, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai cho biết đã chỉ đạo các đơn vị vừa triệt phá thành công đường dây vận chuyển vàng miếng trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam qua cửa khẩu đường bộ quốc tế Lào Cai.

Trước đó, vào lúc 8 giờ 5 phút ngày 4/9, tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Lào Cai thuộc tổ 26, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai, các đơn vị gồm: Phòng Nghiệp vụ, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh chủ trì phối hợp với Công an, Hải quan và các lực lượng phát hiện, bắt giữ 4 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép kim loại quý (vàng) từ Trung Quốc về Việt Nam.

Các đối tượng bị bắt giữ đều ở Lào Cai gồm Nguyễn Thị Bích Đào (sinh năm 1989, trú tại thôn 1 Đồng Tuyển, xã Cốc San), Cù Thị Hồng (sinh năm1959, trú tại thôn Tòng Mòn, xã Cốc San), Hoàng Thị Thắm (sinh năm 1984, trú tại tổ 4 Kim Tân, phường Lào Cai), Trần Thị Gái (sinh năm 1961, trú tại tổ 3 Lào Cai, phường Lào Cai).

Tang vật thu giữ là 9 miếng hình chữ nhật màu vàng, cùng kích thước, chiều dài 5,5cm, rộng 3,8cm; một mặt dẹt, một mặt lồi có in nổi hình Đức Phật.

Qua điều tra, 4 đối tượng trên là một nhóm thường xuyên vận chuyển hàng thuê từ Hà Khẩu (Trung Quốc) qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về Việt Nam để nhận tiền công; thời gian gần đây, chuyển sang vận chuyển vàng thuê từ Trung Quốc về Việt Nam.

Các đối tượng khai số hàng vận chuyển trên là vàng, vận chuyển thuê cho một người phụ nữ Trung Quốc (không rõ nhân thân, lai lịch) từ Trung Quốc về Việt Nam với tiền công 100.000 đồng/1 khối hình chữ nhật màu vàng trên.

Ban chuyên án đã chỉ đạo đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Lào Cai lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với 4 đối tượng trên; thu giữ, niêm phong vật chứng, tiến hành giám định, đồng thời tiến hành mở rộng công tác điều tra, xác minh xử lý vụ việc theo quy định./.

