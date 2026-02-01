Đắk Lắk: Triệt phá đường dây mua bán trái phép súng quân dụng liên tỉnh

Ngày 1/2, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra về các hành vi chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép vũ khí quân dụng (theo quy định tại Điều 304, Bộ luật Hình sự).

Các đối tượng bị bắt tạm giam gồm Lê Như Đức (26 tuổi, trú tại tỉnh Thanh Hóa); Trần Ngọc Quân (21 tuổi), Nguyễn Đức Phúc (27 tuổi) cùng trú tại tỉnh Đắk Lắk và Phạm Đức Chung (24 tuổi, trú tại tỉnh Lào Cai).

Trước đó, ngày 7/1, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ Đức khi đang vận chuyển 1 khẩu súng dạng khí nén (PCP) cùng hơn 1.000 viên đạn chì đi giao cho khách ở xã Tam Giang, tỉnh Đắk Lắk. Kết quả giám định khẩu súng và số đạn trên là vũ khí quân dụng.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Đức khai nhận, khoảng tháng 5/2025, thông qua mạng xã hội, Đức biết nhiều người có nhu cầu mua súng tự chế nên đã tham gia vào các hội nhóm liên quan đến súng tự chế rồi đặt mua các thiết bị để về lắp ráp thành súng.

Sau khi lắp ráp thành công, Đức quay video các khẩu súng rồi đăng lên mạng xã hội để người mua xem, tương tác. Khi có khách đặt mua, Đức thống nhất giá cả rồi gửi súng cho khách.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ Quân và Phúc. Đồng thời, cử 1 tổ công tác ra tỉnh Lào Cai bắt giữ Chung là đối tượng chuyên bán các thiết bị cho Đức chế tạo súng.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, Công an thu giữ 5 khẩu súng quân dụng cùng nhiều thiết bị, dụng cụ dùng để chế tạo súng.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng liên quan./.

