Hà Nội: Thu giữ hơn 12 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc

Tiếp tục triển khai các biện pháp đấu tranh, phòng ngừa vi phạm về an toàn thực phẩm trong dịp cận Tết Nguyên đán, ngày 29/1, Tổ liên ngành Phòng An ninh kinh tế – Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 7 (Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội) và Công an xã Thanh Trì tiến hành kiểm tra 3 xe container đang tập kết tại bãi xe trên đường Vũ Lăng, xã Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tổng cộng 12,3 tấn thực phẩm không bảo đảm an toàn, gồm 8,3 tấn sụn gà có in chữ nước ngoài trên bao bì; 3,6 tấn trứng non và 0,48 tấn mỡ động vật. Tổng giá trị lô hàng ước tính hơn 1 tỷ đồng.

Chủ số hàng trên được xác định là ông Hoàng Văn Chức (sinh năm 1962), trú tại số 34/26 tổ 10, khu phố 3, phường Phước Long, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Chức không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp của toàn bộ số hàng hóa.

Trước dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định về an toàn thực phẩm, đoàn kiểm tra đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ lô hàng để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật./.

Lô hàng gồm sụn gà, trứng nong, mỡ động vật tổng giá trị ước tính 1 tỷ đồng. (Ảnh: CAHN)