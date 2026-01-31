Một số chỉ tiêu về phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng và dịch vụ công năm 2026

Tại Phụ lục IV kèm theo Nghị quyết, Chính phủ đặt ra chỉ tiêu về phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng và dịch vụ công năm 2026, trong đó có các chỉ tiêu như: tỷ lệ hộ gia đình có cáp quang là 84%; diện tích nhà ở bình quân cả nước đạt 27m2sàn/người; hơn 110.000 căn nhà ở xã hội được hoàn thành; tỷ lệ đô thị hóa toàn quốc đạt 45%.../.
Điểm sáng năm 2025: Bảo đảm an sinh xã hội trong điều kiện còn nhiều khó khăn
Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương đã tập trung nguồn lực cho các chính sách hỗ trợ người yếu thế, người có công, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai.