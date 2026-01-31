Một số chỉ tiêu về phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng và dịch vụ công năm 2026

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 01/NĐ-CP ngày 8/1/2026 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2026.

Tại Phụ lục IV kèm theo Nghị quyết, Chính phủ đặt ra chỉ tiêu về phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng và dịch vụ công năm 2026, trong đó có các chỉ tiêu như: tỷ lệ hộ gia đình có cáp quang là 84%; diện tích nhà ở bình quân cả nước đạt 27m2sàn/người; hơn 110.000 căn nhà ở xã hội được hoàn thành; tỷ lệ đô thị hóa toàn quốc đạt 45%.../.