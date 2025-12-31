Sáng 31/12, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ ra mắt Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong lộ trình cải cách thủ tục hành chính, hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, việc thành lập và đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công vào hoạt động là minh chứng rõ nét cho nỗ lực đổi mới phương thức quản lý của thành phố, chuyển từ tư duy “mệnh lệnh - hành chính” sang “phục vụ - đồng hành.”

Đây cũng là bước cụ thể hóa quyết tâm chính trị mạnh mẽ trong triển khai nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao chất lượng điều hành và hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu tại lễ ra mắt. (Ảnh: Xuân Anh/TTXVN)

Theo lãnh đạo Thành phố, người dân và doanh nghiệp được xác định là trung tâm của quá trình cải cách; mức độ hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp sẽ là thước đo quan trọng để đánh giá chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước.

Để Trung tâm Phục vụ hành chính công hoạt động hiệu quả, ông Nguyễn Mạnh Cường đề nghị, Ban Thường vụ Ủy ban Nhân dân Thành phố tiếp tục phối hợp với Sở Nội vụ và các sở, ngành theo dõi sát tình hình vận hành, kịp thời hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Các sở, ngành tiếp tục rà soát, hoàn thiện và cải tiến thủ tục hành chính, chuẩn hóa quy trình điện tử, đẩy mạnh số hóa hồ sơ, dữ liệu. Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp cùng Trung tâm Chuyển đổi số và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, bảo đảm hoạt động thông suốt, an toàn và hiệu quả.

Trung tâm Phục vụ hành chính công được giao tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, tham mưu lãnh đạo Thành phố, theo dõi và giám sát tiến độ giải quyết hồ sơ hành chính.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hồ Chí Minh nêu rõ, việc ra mắt trung tâm thể hiện quyết tâm đổi mới của thành phố nhằm cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Trung tâm sẽ tập trung nâng cao chất lượng thực thi nhiệm vụ; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức về chuyên môn, kỹ năng và thái độ phục vụ.

“Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hồ Chí Minh lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp làm động lực phấn đấu, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành của chính quyền Thành phố, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Lãnh đạo Trung tâm mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao và phối hợp thường xuyên của các cấp, ngành để Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hồ Chí Minh hoạt động ngày càng hiệu quả, thực chất,” ông Nguyễn Tuấn Anh thông tin thêm.

Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hồ Chí Minh chính thức vận hành từ ngày 29/12/2025 với 3 cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh, khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương (trước đây).

Riêng cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh đã được bố trí 67 quầy giao dịch, trong đó 61 quầy đã được đưa vào hoạt động với năng lực tiếp nhận từ 800 - 1.000 lượt giao dịch cùng thời điểm.

Để đến trụ sở chính của Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hồ Chí Minh tại số 43 đường Nguyễn Văn Bá (phường Thủ Đức), người dân có thể di chuyển bằng tàu điện Metro số 1, xuống ga Thủ Đức và đi bộ khoảng hơn 50m.

Khi đến giao dịch tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hồ Chí Minh, người dân có thể tiếp cận toàn bộ các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của thành phố; đồng thời dễ dàng lựa chọn lĩnh vực để thực hiện thủ tục thay vì phải giải quyết phân tán tại nhiều đầu mối như trước đây./.

Chính thức vận hành Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hồ Chí Minh Khi đến giao dịch tại Trung tâm, người dân có thể tiếp cận toàn bộ thủ tục hành chính, dễ dàng lựa chọn lĩnh vực để thực hiện thủ tục thay vì phải giải quyết phân tán tại nhiều đầu mối như trước đây.