Cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, dịch vụ công không phụ thuộc địa giới

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 187/CĐ-TTg (4/10/2025) về kiểm soát chặt chẽ, tập trung cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh và thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính.

Thủ tướng Chính phủ điện: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đồng kính gửi: Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để lãnh đạo, chỉ đạo.

Công điện nêu thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã tập trung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh để tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân.

Thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của 14 bộ, cơ quan ngang bộ. Theo đó, dự kiến cắt giảm, đơn giản hóa 2.051/4.888 thủ tục hành chính, đạt tỷ lệ 42%, cắt giảm 2.263/6.974 điều kiện kinh doanh, đạt tỷ lệ 32%; dự kiến sửa đổi, bổ sung 466 văn bản quy phạm pháp luật.

Cán bộ, công chức Trung tâm phục vụ hành chính công xã Yên Mỹ (Hưng Yên) giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến đất đai cho người dân. (Ảnh: Mạnh Khánh/TTXVN)

Đối với địa phương, hiện có 25/34 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến với thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đạt tỷ lệ trên 90%, trong đó có 04 địa phương đã đạt 100%; 34/34 địa phương đã công bố danh mục thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn.

Tuy nhiên, theo báo cáo của các bộ, địa phương và tổng hợp dữ liệu trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, hiện có tổng số 668 thủ tục hành chính đặc thù của địa phương, trong đó có một số địa phương có số lượng thủ tục hành chính đặc thù tăng lên;

Tỷ lệ thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp được cung cấp trực tuyến của các bộ nhìn chung còn thấp so với mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 26/3/2025, trong đó 8 bộ đạt tỷ lệ dưới 50%;

Ba địa phương có tỷ lệ tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp mới đạt dưới 70%;

Danh mục thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính của các tỉnh hầu hết mới đạt tỷ lệ khoảng từ 50-95% thủ tục hành chính đang được cung cấp, trong đó có địa phương mới đạt dưới 10%.

Bên cạnh đó, cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục phản ánh vẫn còn một số quy định thủ tục hành chính rườm rà, điều kiện kinh doanh không cần thiết, kéo dài thời gian gia nhập thị trường….

Cắt giảm tối đa các điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính

Để cắt giảm tối đa các điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả, quyết liệt các công việc sau:

- Kiểm soát chặt chẽ và thực hiện nghiêm việc đánh giá tác động thủ tục hành chính, rà soát, đánh giá điều kiện kinh doanh tại các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; nâng cao hiệu quả việc tham vấn đối tượng chịu tác động đối với quy định thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, nhất là các thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh tác động đến kinh tế tư nhân, liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp, hộ kinh doanh; nghiên cứu tiếp thu, giải trình đầy đủ và công khai việc tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh.

Lực lượng Công an thành phố Huế hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục cấp, đổi giấy phép lái xe. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

- Chỉ đạo Văn phòng Bộ, Tổ chức pháp chế thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, Văn phòng Ủy ban Nhân dân, Trung tâm Phục vụ hành chính công, Sở Tư pháp thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố tập trung nâng cao chất lượng việc cho ý kiến, thẩm định đối với quy định thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành.

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng thực thi nghiêm túc, chất lượng, đúng thời hạn các phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh đã được phê duyệt; đồng thời, chủ động cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Trong năm 2025 bảo đảm cắt giảm tối đa điều kiện kinh doanh, giảm tiền kiểm, tăng hậu kiểm, cắt giảm ít nhất 30% thời gian thực hiện thủ tục hành chính, ít nhất 30% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

- Công bố, công khai kịp thời, đầy đủ, chính xác các thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính để đội ngũ cán bộ, công chức và doanh nghiệp, nhân dân biết, thực hiện và theo dõi, giám sát, đánh giá quá trình thực hiện.

- Theo dõi, giám sát, đánh giá việc thực hiện thủ tục hành chính sau khi ban hành; kịp thời phát hiện để sửa đổi, bổ sung những quy định, thủ tục hành chính không còn phù hợp, làm cản trở sự phát triển của doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp tập trung nâng cao chất lượng thẩm định quy định về thủ tục hành chính tại các đề nghị, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tổ chức thẩm tra, có ý kiến độc lập về quy định thủ tục hành chính tại các đề nghị, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các bộ, ngành, địa phương trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; bảo đảm chỉ ban hành mới và duy trì thủ tục hành chính thật sự cần thiết, hợp pháp, hợp lý, với chi phí tuân thủ thấp nhất.

Bộ trưởng Bộ Tài chính: Khẩn trương nghiên cứu, cải cách thủ tục cấp phép theo hướng cắt giảm, đơn giản hóa giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và triển khai trực tuyến, rút ngắn thời gian gia nhập thị trường; nới lỏng rào cản về danh mục hạn chế đầu tư; phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc doanh nghiệp gặp phải do quy định thủ tục hành chính và thực hiện từ phía các cơ quan nhà nước, nhất là các thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư, gia nhập thị trường…; báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền, hoàn thành trong tháng 12 năm 2025.

Thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính

Để thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo rà soát, triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với 100% thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp, bảo đảm thông suốt, liền mạch, hiệu quả, minh bạch, giảm tối đa giấy tờ, hoàn thành trong năm 2025.

Người dân giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Cần Thơ. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ tập trung hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành và đưa vào vận hành, kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia (như đất đai, hộ tịch, xây dựng…) đáp ứng yêu cầu dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung," kết nối, chia sẻ dữ liệu đầy đủ theo thời gian thực với Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh phục vụ cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình dựa trên dữ liệu.

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc tái cấu trúc quy trình, cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo đúng mục tiêu, yêu cầu tại Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ, nhất là các thủ tục hành chính cho doanh nghiệp và thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp xã.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Công khai kịp thời, đầy đủ danh mục và tổ chức thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh, giúp người dân thuận lợi lựa chọn nộp hồ sơ thủ tục hành chính phù hợp với nơi cư trú, sinh sống, học tập, làm việc.

Tổ chức thực hiện hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, bảo đảm hiệu quả, thông suốt, tránh xảy ra ách tắc cục bộ, hoàn thành mục tiêu 100% thủ tục hành chính được thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh trong năm 2025.

Hoàn thành việc chuyển dịch dữ liệu từ các Hệ thống thông tin của các tỉnh trước sáp nhập sang Hệ thống thông tin hợp nhất, dùng chung sau sáp nhập để phục vụ việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp;

Rà soát, bố trí đủ kinh phí, nhân lực, bảo đảm các điều kiện về trang thiết bị và hạ tầng mạng tại cấp xã phù hợp với quy mô, số lượng giao dịch thực tế, trong đó trước mắt các xã có số lượng giao dịch trung bình dưới 20 hồ sơ/ngày không bắt buộc phải trang bị máy lấy số, màn hình hiển thị, bảo đảm hiệu quả, tránh lãng phí, tạo tiền đề để vận hành đồng bộ, hiệu quả Trung tâm Phục vụ hành chính công, hoàn thành trước ngày 15 tháng 10 năm 2025.

Văn phòng Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ được giao theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện Công điện này, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề phát sinh, vượt thẩm quyền.

Cán bộ công chức giải thích, tư vấn, hướng dẫn để người dân nắm rõ các thủ tục hành chính. (Ảnh: Hữu Duyên/TTXVN)

Công điện cũng nêu rõ đây là nhiệm vụ rất quan trọng, cấp bách, cần khẩn trương tập trung hoàn thành.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương dành thời gian quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc hoàn thành các nhiệm vụ nêu trên, bảo đảm công tác cải cách thủ tục hành chính và việc giải quyết các công việc, thủ tục hành chính, dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp thông suốt, hiệu quả./.