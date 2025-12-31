Kiều bào với Tổ quốc: Nhận diện những “tiếng nói lạc điệu”

Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn nhất quán quan điểm: Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là "bộ phận không tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam."

Tinh thần ấy đã được cụ thể hóa bằng những "luồng xanh" nghị sự thông suốt, tạo thuận lợi để kiều bào ở xa Tổ quốc được đóng góp ý kiến, trí tuệ, tâm huyết vào quá trình hoạch định và triển khai chính sách cũng như mọi mặt đời sống đất nước.



Ông Hồ Ngọc Thắng, Cử nhân luật, cựu chuyên viên cao cấp của Sở Di trú Liên bang Đức (trực thuộc Bộ Nội vụ LB Đức) cho rằng việc Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn lắng nghe các ý kiến phản biện xây dựng, mở nhiều kênh như diễn đàn đối thoại, diễn đàn chuyên đề, các chương trình kết nối, lấy ý kiến đóng góp cho các chủ trương lớn..., đã biến khát vọng xây dựng quê hương của kiều bào thành hành động thiết thực.

Trong đợt lấy ý kiến đóng góp cho các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng lần thứ XIV của Đảng vừa qua, đã có gần 2.300 lượt ý kiến đóng góp của cộng đồng người Việt Nam trên khắp thế giới, cho thấy rõ mong muốn của kiều bào cùng đồng hành và góp phần kiến thiết tương lai đất nước.



Trong khi đó, Tổng Thư ký Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Thụy Sĩ (SVEF), bà Rachel Nguyen Isenschmid khẳng định điều này phản ánh một chính sách rất cởi mở, cầu thị và nhất quán của Đảng và Nhà nước: trân trọng sự đóng góp của kiều bào, coi kiều bào là nguồn lực quan trọng cho sự phát triển bền vững của đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng.

Việc lãnh đạo Đảng, Nhà nước trực tiếp lắng nghe đã tạo niềm tin vững chắc rằng trí tuệ kiều bào đang được trân trọng, những kiến nghị đã được chuyển hóa thành những quyết sách, chương trình, đề án cụ thể.



Đồng quan điểm, Luật sư Đỗ Gia Thắng, Tổng Thư ký Hội Doanh nhân Việt Nam tại Australia, gọi Luật Đất đai sửa đổi năm 2024 là một "cú hích" về niềm tin, giải tỏa những trăn trở sâu thẳm nhất của bà con về sự kết nối và quyền cống hiến.

Bà Hồ Quỳnh Lan, lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Singapore, đánh giá với một cộng đồng kiều bào Việt Nam đông đảo ở hầu hết các nước lớn và đội ngũ doanh nhân trí thức lớn mạnh và giàu kinh nghiệm từ khắp nơi trên thế giới, chính sách đúng đắn là nguồn lực động viên to lớn, tạo niềm tin cho cộng đồng kiều bào an tâm và hào hứng hướng về quê hương, đóng góp tài nguyên và trí tuệ, con người và vật chất cho Tổ quốc.



Đồng bào Việt kiều theo dõi truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh 2/9. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Theo ông Hà Sơn Tùng, Phó Trưởng khoa Công nghệ quang học tiên tiến tại ASTAR- cơ quan nghiên cứu khoa học hàng đầu của Singapore, kiêm trưởng nhóm dự án tại Trung tâm Chuyển giao công nghệ bán dẫn quốc gia Singapore, các kênh đối thoại giữa Đảng, Nhà nước và kiều bào giúp bà con ở xa vẫn cảm thấy mình là một phần không thể tách rời của dân tộc.

Ông Nguyễn Duy Anh - Chủ tịch danh dự Hội người Việt tại Fukuoka (Nhật Bản) chia sẻ việc lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn lắng nghe những ý kiến xây dựng của kiều bào giúp mỗi người Việt dù ở xa Tổ quốc vẫn cảm nhận rõ trách nhiệm và vai trò của mình đối với vận mệnh chung của đất nước. Đây là cách thức để mỗi người Việt ở nước ngoài thể hiện lòng yêu nước.



Đáng tiếc, đi ngược lại dòng chảy đóng góp tích cực, trách nhiệm, tâm huyết, mang tính xây dựng của đông đảo kiều bào, một vài cá nhân, tổ chức ở nước ngoài tìm cách mượn danh “phản biện” để chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam.



Từ Đức, Lê Trung Khoa thông qua trang mạng thoibao.de thường xuyên đăng tải các bài viết xuyên tạc chủ trương, chính sách và tình hình chính trị – xã hội ở Việt Nam bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh chính trị và trật tự xã hội, gây bức xúc dư luận. Lê Trung Khoa còn móc nối, câu kết chặt chẽ với Nguyễn Văn Đài (đối tượng từng bị tuyên án tù về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” nhưng được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù để cùng vợ xuất cảnh sang Đức vì lý do chữa bệnh), lợi dụng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tuyên truyền, kích động nhằm chống phá Nhà nước Việt Nam. Tất cả những hành vi của Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài đã vi phạm pháp luật Việt Nam.



Là kiều bào tại Đức, ông Hồ Ngọc Thắng nêu rõ việc nhân danh “lòng yêu nước” hay “tự do ngôn luận” để phát tán thông tin sai trái của Lê Trung Khoa thực chất chỉ là một chiêu trò rẻ tiền cần bị lên án đích đáng.

Sự hằn học của Lê Trung Khoa trước những thành tựu phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống nhân dân và hội nhập quốc tế của Việt Nam cho thấy một tư duy cực đoan, không chấp nhận một Việt Nam đang vươn lên mạnh mẽ, tự tin và có vị thế ngày càng cao.

Mưu đồ sâu xa là tạo ra một bức tranh méo mó về Việt Nam, phủ nhận những thành tựu phát triển đã đạt được và làm xói mòn niềm tin vào tương lai của đất nước.

Theo ông Hồ Ngọc Thắng, ý đồ của Lê Trung Khoa đã thất bại, bởi vì người Việt sinh sống ở nước ngoài cảm nhận rất rõ sự thay đổi tốt đẹp hằng ngày của đất nước, không chỉ qua truyền thông và mạng xã hội, mà còn qua các chuyến trực tiếp về thăm quê hương, nói chuyện với người thân, bè bạn.



Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Tuấn Anh (Đại học De Montfort, Anh) chỉ ra rằng đây là hành động của những cá nhân để định kiến và lợi ích riêng lấn át lợi ích quốc gia.

Bà Trần Thu Dung, một trí thức người Việt sống lâu năm tại Pháp, và bà Lê Thương, Chủ tịch Hội người Việt vùng Kansai (Nhật Bản), đều có chung quan điểm rằng: Quyền bày tỏ chính kiến phải luôn đi đôi với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và khách quan.

Những góp ý nhằm làm cho quê hương tốt hơn là điều đáng trân trọng, còn những phát biểu cực đoan, thiếu thiện chí hoặc mang tính thù địch không phản ánh mong muốn chung là xây dựng và phát triển đất nước.

Những phát biểu và hành vi thù địch của một số cá nhân không bao giờ đại diện cho tình cảm, niềm tin và trách nhiệm của cộng đồng hơn 6 triệu người Việt Nam ở nước ngoài đối với đất nước.



Giữa dòng chảy của những ý kiến tâm huyết, việc nhận diện và tẩy chay những tiếng nói lạc điệu không chỉ là bảo vệ uy tín của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, mà còn là hành động thiết thực để mọi người Việt Nam, dù ở trong hay ngoài nước, cùng đồng hành trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương.

Trách nhiệm và sự đồng lòng chính là câu trả lời đanh thép nhất gửi đến những kẻ đang âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc./.

Kiều bào Singapore: Nguồn lực trí tuệ và niềm tin đồng hành phát triển đất nước Việc Đảng và Nhà nước để kiều bào tham gia góp ý vào các nghị quyết, dự thảo văn kiện Đại hội Đảng cho thấy sự đổi mới trong cách tiếp cận của Chính phủ đối với nguồn lực người Việt ở nước ngoài.