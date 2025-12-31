Kiều bào Singapore: Nguồn lực trí tuệ và niềm tin đồng hành phát triển đất nước

Việc Đảng và Nhà nước tạo diễn đàn cho bà con kiều bào tham gia đóng góp ý kiến vào các Nghị quyết lớn, các Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng, góp ý kiến thông qua các Diễn đàn, các hội nghị dành cho trí thức kiều bào ở nước ngoài... là một quyết định rất đáng hoan nghênh, một thay đổi quan trọng trong chính sách kiều bào của Chính phủ Việt Nam gần đây.

Đây là khẳng định của bà Hồ Quỳnh Lan - lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Singapore, Phó Trưởng Ban Liên lạc Cộng đồng người Việt Nam tại Singapore, Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài - đưa ra trong cuộc trao đổi với phóng viên TTXVN tại Singapore.



Theo bà Hồ Quỳnh Lan, việc Đảng và Nhà nước tạo điều kiện để kiều bào tham gia góp ý vào các nghị quyết lớn, dự thảo văn kiện Đại hội Đảng, cũng như thông qua các diễn đàn, hội nghị dành cho trí thức người Việt ở nước ngoài là một quyết định rất đáng hoan nghênh.

Đây được xem là bước thay đổi quan trọng, thể hiện sự điều chỉnh tư duy và chính sách đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Bà cho rằng quyết định này phản ánh rõ nét sự cởi mở và dân chủ hơn của Chính phủ Việt Nam, cho thấy tinh thần tôn trọng, lắng nghe và thấu hiểu ý kiến của nhân dân.

Đồng thời, Nhà nước đã khẳng định cách nhìn nhận nhất quán rằng kiều bào là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam. Dù sinh sống ở đâu, làm bất cứ nghề gì, kiều bào đều có quyền và trách nhiệm tham gia đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.



Theo đánh giá của bà Hồ Quỳnh Lan, việc tạo lập các kênh đối thoại chính thức với kiều bào cũng gửi đi thông điệp mạnh mẽ về tinh thần cầu thị, coi trọng hiệu quả thực chất, đồng thời khuyến khích các ý kiến phản biện đa chiều mang tính xây dựng. Đây là minh chứng cho sự đổi mới trong cách tiếp cận của Chính phủ đối với nguồn lực trí tuệ và kinh nghiệm của người Việt ở nước ngoài.



Từ góc nhìn cá nhân, với hơn 30 năm gắn bó cùng cộng đồng kiều bào và đảm nhiệm vai trò lãnh đạo trong các hiệp hội doanh nghiệp, bà Hồ Quỳnh Lan nhận định đây là một thay đổi “có tầm nhìn chiến lược” của Chính phủ Việt Nam.

Trong bối cảnh cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng đông đảo, hiện diện tại hầu hết các quốc gia lớn trên thế giới, cùng đội ngũ doanh nhân, trí thức giàu kinh nghiệm, một chính sách đúng đắn sẽ tạo ra nguồn lực động viên to lớn, củng cố niềm tin và khơi dậy tinh thần hướng về Tổ quốc, đóng góp cả trí tuệ, nguồn lực con người và vật chất cho đất nước.



Đề cập đến sự hưởng ứng của kiều bào, bà Hồ Quỳnh Lan cho biết đại đa số bà con rất phấn khởi trước những chuyển biến tích cực trong chính sách của Chính phủ. Dù sinh sống xa quê hương nhiều năm, kiều bào Việt Nam vẫn luôn hướng về đất nước và mỗi tín hiệu đổi mới từ trong nước đều được cộng đồng đón nhận với sự hân hoan, kỳ vọng.



Theo bà, đội ngũ doanh nhân, trí thức người Việt ở nước ngoài mong muốn được đóng góp nhiều hơn, sâu hơn và hiệu quả hơn cho công cuộc cải tổ và phát triển của Việt Nam. Kiều bào không chỉ mong tham gia trong các hoạt động thiện nguyện hay thông qua kiều hối, mà còn kỳ vọng được đóng góp trực tiếp vào quá trình xây dựng chính sách, kết nối đầu tư, chuyển giao công nghệ, tri thức, cũng như tham gia vào các lĩnh vực then chốt như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.



Bên cạnh đó, bà Hồ Quỳnh Lan bày tỏ mong muốn các chính sách dành cho kiều bào sẽ mang tính thực tiễn cao, ổn định và lâu dài, để các đóng góp có thể được triển khai một cách bài bản, nghiêm túc. Theo bà, các dự án đầu tư của kiều bào rất cần sự cam kết đồng hành lâu dài và ổn định từ phía Chính phủ.



Cuối cùng, bà nhấn mạnh kỳ vọng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài về một Chính phủ ngày càng hiện đại, hiệu quả, hướng tới mô hình Chính phủ điện tử, minh bạch, giữ vững cam kết và thực sự phục vụ quyền lợi của người dân, vì lợi ích chung của đất nước./.

