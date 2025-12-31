Hà Nội tặng quà các đối tượng chính sách dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026

Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch tặng quà tới các đối tượng hưởng chính sách, người có công; người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng, trợ cấp hưu trí xã hội...

Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch tặng quà tới các đối tượng hưởng chính sách, người có công; người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng, trợ cấp hưu trí xã hội; hộ nghèo; hộ cận nghèo; đối tượng bảo trợ xã hội; người cao tuổi; công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; nữ cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn; thăm hỏi tặng quà các tổ chức, cá nhân tiêu biểu, đơn vị thực hiện chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Dự kiến, tổng số quà tặng là 1.165.878 suất, với tổng kinh phí hơn 574,4 tỷ đồng từ nguồn ngân sách cấp Thành phố, cấp xã theo phân cấp và các nguồn huy động hợp pháp khác./.

Hà Nội trao tặng gần 90.000 suất quà Tết cho người có hoàn cảnh khó khăn Hà Nội đề xuất trích Quỹ "Vì người nghèo" thành phố 5,28 tỷ đồng để trao 5.280 suất quà Tết cho các hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các xã, phường trên địa bàn.