Hà Nội trao tặng gần 90.000 suất quà Tết cho người có hoàn cảnh khó khăn

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội triển khai chương trình hỗ trợ, chăm lo và tặng quà cho hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cán bộ, hội viên, đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thủ đô, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, để mọi người, mọi nhà đều có Tết.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đề xuất trích Quỹ "Vì người nghèo" thành phố 5,28 tỷ đồng để trao 5.280 suất quà Tết (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho các hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các xã, phường trên địa bàn.

Dự kiến, mỗi phường được hỗ trợ 30 suất, mỗi xã được hỗ trợ 50 suất quà.

Cùng với đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố sẽ tham mưu tổ chức các chương trình thăm, tặng quà Tết của lãnh đạo Trung ương và thành phố; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thành lập các đoàn công tác thăm, tặng quà theo chương trình chung của thành phố; giới thiệu, kết nối các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tham gia hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động là Chương trình "Xuân nhân ái - Tết sẻ chia," dự kiến tổ chức ngày 5/2/2026 tại xã Thường Tín (Hà Nội), nhằm trao quà Tết cho các đối tượng khó khăn, lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia trong cộng đồng.

Bên cạnh nguồn lực từ Quỹ "Vì người nghèo," các tổ chức chính trị-xã hội trực thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội cũng triển khai nhiều hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, hội viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Tổng số quà dự kiến trao tặng là 83.800 suất, tổng giá trị gần 74,545 tỷ đồng. Theo đó, Liên đoàn Lao động thành phố dự kiến trao 83.000 suất quà Tết trị giá khoảng 74 tỷ đồng; Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tặng 330 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam, phụ nữ mắc bệnh hiểm nghèo, nữ cựu thanh niên xung phong và nữ công nhân môi trường; Hội Cựu chiến binh thành phố trao 310 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng; Thành đoàn Hà Nội tặng quà cho 160 thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn...

Dịp này, tại Thủ đô, nhiều chương trình, hoạt động thiết thực sẽ được triển khai như: "Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng" năm 2026; "Chợ Tết Công đoàn Xuân 2026," chợ Tết trực tuyến; hỗ trợ đưa người lao động về quê ăn Tết; thăm, tặng quà các trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công; thăm, chúc Tết các đơn vị lực lượng vũ trang trực sẵn sàng chiến đấu; thực hiện Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" năm 2026.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố yêu cầu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên tăng cường giám sát việc rà soát, lập danh sách, tổ chức trao quà, bảo đảm đúng đối tượng, kịp thời, công khai, minh bạch; đồng thời tiếp nhận, xử lý các ý kiến phản ánh của nhân dân, không để xảy ra trùng lặp hoặc bỏ sót đối tượng.

Kết quả triển khai các hoạt động chăm lo, hỗ trợ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 phải được báo cáo về Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trước ngày 10/2/2026 để tổng hợp, báo cáo Trung ương và Thành ủy Hà Nội.

Việc chăm lo Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và toàn xã hội, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn Thủ đô./.

